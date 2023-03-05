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Льотчик з Полтавщини став героєм британського фільму про рік великої війни

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 660

 

Олексій закінчив військову підготовку за кілька місяців до початку повномасштабної війни

Пілот Олексій боронив небо Києва на початку повномасштабної війни й продовжує захищати повітряний простір України. Для документального фільму про річницю великої війни він розповів про перші дні вторгнення, втрату побратимів та свою родину. Уривок документального фільму «Життя і війна. Україна рік потому» оприлюднили на фейсбук-сторінці 831 бригади тактичної авіації 3 березня. Його зняли для британського телеканалу ITV.

У стрічці кореспондент Рохіта Качру, який упродовж року висвітлював розв’язану росією війну, повернувся на річницю вторгнення до України. Одним із героїв фільму став український льотчик Олексій.

- Ми усвідомили важливість захисту нашої столиці. Російські літаки прилетіли атакувати Київ та прилеглі території й ми мали запобігти цій атаці. Ми літали вдень і вночі, знову й знову, не знаючи, який сьогодні день – понеділок чи субота, – розповів пілот. 

Олексій закінчив військову підготовку за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Захисник втратив багато побратимів у перших сутичках з ворогом, зокрема свого наставника – миргородського льотчика Степана Чобану.

«Найбільш драматичним із побаченого мною в цій війні стало збиття одного з побратимів на наших очах. Ми побачили падіння його літака на землю, він був повністю у вогні, пілот не міг врятуватися з літака».

Попри емоційну напруженість, захисник зосередився на виконанні бойових завдань. Воїн продовжує боронити небо України від ворога. 

- Я намагався зберігати спокій, тримати емоції всередині, бо це могло ускладнити нам виконання місій. Ми справді не мали на це часу: багато вильотів, завдань. Тож часу зосереджуватися на смертях товаришів не було. 

«Я намагаюся тримати в секреті те, що йду виконувати завдання, бо моя родина буде хвилюватися за мене, доки я буду в повітрі. Моїй доньці два роки, і я сподіваюся, вона не зазнає більше приходу війни в нашу країну й читатиме про це тільки в книжках».

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Миргород льотчик
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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