Льотчик з Полтавщини став героєм британського фільму про рік великої війни

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Олексій закінчив військову підготовку за кілька місяців до початку повномасштабної війни

Пілот Олексій боронив небо Києва на початку повномасштабної війни й продовжує захищати повітряний простір України. Для документального фільму про річницю великої війни він розповів про перші дні вторгнення, втрату побратимів та свою родину. Уривок документального фільму «Життя і війна. Україна рік потому» оприлюднили на фейсбук-сторінці 831 бригади тактичної авіації 3 березня. Його зняли для британського телеканалу ITV.

У стрічці кореспондент Рохіта Качру, який упродовж року висвітлював розв’язану росією війну, повернувся на річницю вторгнення до України. Одним із героїв фільму став український льотчик Олексій.

- Ми усвідомили важливість захисту нашої столиці. Російські літаки прилетіли атакувати Київ та прилеглі території й ми мали запобігти цій атаці. Ми літали вдень і вночі, знову й знову, не знаючи, який сьогодні день – понеділок чи субота, – розповів пілот.

Олексій закінчив військову підготовку за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Захисник втратив багато побратимів у перших сутичках з ворогом, зокрема свого наставника – миргородського льотчика Степана Чобану.

«Найбільш драматичним із побаченого мною в цій війні стало збиття одного з побратимів на наших очах. Ми побачили падіння його літака на землю, він був повністю у вогні, пілот не міг врятуватися з літака».

Попри емоційну напруженість, захисник зосередився на виконанні бойових завдань. Воїн продовжує боронити небо України від ворога.

- Я намагався зберігати спокій, тримати емоції всередині, бо це могло ускладнити нам виконання місій. Ми справді не мали на це часу: багато вильотів, завдань. Тож часу зосереджуватися на смертях товаришів не було.

«Я намагаюся тримати в секреті те, що йду виконувати завдання, бо моя родина буде хвилюватися за мене, доки я буду в повітрі. Моїй доньці два роки, і я сподіваюся, вона не зазнає більше приходу війни в нашу країну й читатиме про це тільки в книжках».