Льотчик з Полтавщини став героєм британського фільму про рік великої війни

Пілот Олексій боронив небо Києва на початку повномасштабної війни й продовжує захищати повітряний простір України. Для документального фільму про річницю великої війни він розповів про перші дні вторгнення, втрату побратимів та свою родину. Уривок документального фільму «Життя і війна. Україна рік потому» оприлюднили на фейсбук-сторінці 831 бригади тактичної авіації 3 березня. Його зняли для британського телеканалу ITV.
У стрічці кореспондент Рохіта Качру, який упродовж року висвітлював розв’язану росією війну, повернувся на річницю вторгнення до України. Одним із героїв фільму став український льотчик Олексій.
Олексій закінчив військову підготовку за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Захисник втратив багато побратимів у перших сутичках з ворогом, зокрема свого наставника – миргородського льотчика Степана Чобану.
«Найбільш драматичним із побаченого мною в цій війні стало збиття одного з побратимів на наших очах. Ми побачили падіння його літака на землю, він був повністю у вогні, пілот не міг врятуватися з літака».
Попри емоційну напруженість, захисник зосередився на виконанні бойових завдань. Воїн продовжує боронити небо України від ворога.
«Я намагаюся тримати в секреті те, що йду виконувати завдання, бо моя родина буде хвилюватися за мене, доки я буду в повітрі. Моїй доньці два роки, і я сподіваюся, вона не зазнає більше приходу війни в нашу країну й читатиме про це тільки в книжках».
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 9 від 2 березня 2023Читати номер