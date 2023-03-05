В автотрощі у Полтаві травмувалися водії: одного ушпиталили

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4 березня, близько 13.45, у Полтаві на вулиці Героїв АТО сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованими. Про це повідомили у Полтавського районного управління поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль ВАЗ 2121, під керуванням 30-річного водія, здійснив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz 109D, під керуванням 55-річного водія, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП водія ВАЗ з тілесними ушкодженнями відвезли до міської клінічної лікарні. Також тілесні ушкодження отримав водій Mercedes-Benz, який після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

Нагадуємо, що вчора на Кременчуччині сталася жахлива ДТП - в автівці згоріли два молодики та неповнолітня дівчина.