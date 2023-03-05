На Кременчуччині горів житловий будинок

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4 березня о 13.34 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу в житловому будинку на вул. Григорія Китастого у с. Максимівка Кременчуцького району. На місце виклику було направлено МПО Піщане та рятувальників 14 державної пожежно-рятувальної частини та дві одиниці техніки.

Про це повідомили у Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС у Полтавській обл.

По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла у житловій кімнаті на площі 12 кв.м. О 14.22 пожежу локалізували, та о 15.47 ліквідували. Постраждалих не зареєстровано.

Пожежею знищено:

вживані речі та меблі, які знаходилися у кімнаті;

металопластикові вікна;

міжкімнатні двері;

оздоблення кімнат будинку;

12 кв.м шиферної покрівлі на дерев'яній обрешітці.

Вогнеборці врятували поруч розташований гараж.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що 4 березня у результаті ДТП на Кременчуччині зайнялася автівка, в якій згоріли 2 молоді хлопці та неповнолітня дівчина з сусідньої області.