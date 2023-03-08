Клопотенко приготував страву за рецептом Ольги Кольорово, яка загинула в «Амсторі»

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 313

Світ побачила книга «Жива українська кухня» гастроблогерки з Кременчука Ольги Кольорово. Ольга Павленко бажала показати, українська кулінарна спадщина це більше ніж борщ та вареники. Вона дослідниця кулінарної спадщини України, авторка шикарної енциклопедії автентичних рецептів української кухні й кілька років працювала над створенням унікальної книги. На жаль, її життя обірвала російська ракета - жінка загинула в ТЦ «Амстор» у Кременчуці.

Євген Клопотенко приготував пляцок за рецептом Ольги Кольорової

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко поділився зі своїми підписниками на ютуб-каналі новим рецептом пляцка «Маківник». За основу він взяв рецепт Ольги Кольорової й приготував автентичний український десерт вдома.

- Я ладен все життя признаватися у своїй любові до української кухні. І ще одним доказом тому стане маківник! Ця смачна випічка знана в Україні вже давно, бо згадується навіть у «Кайдашевій сім'ї» Івана Нечуя-Левицького. Неймовірно ароматний маковий пляцок з медом та вишнями варто приготувати не лише через його божественний смак, у процесі ви ще й зможете проявити всю свою креативність, – описує страву шеф-кухар.

За словами Євгена, цей рецепт він знайшов в одній з книжок, яку написала жінка з Кременчука. Вона дуже займалася українською кухнею й відроджувала безліч рецептів.Він його трохи модифікував та змінив.

Артбук про українську кухню та ютуб-канал

Ольга Кольорово проживала в Успенці й мала свою творчу майстерню у Кременчуці. Вона проводила благодійні аукціони, а виручені кошти перераховувала на лікування хворих дітей. Жінка планувала поїхати на виставку в США. Наша землячка працювала над кулінарним артбуком. На жаль, книга побачила світ вже після її смерті.

Кулінарна книга ручної роботи, яку мали супроводжувати наліпки, блокноти і безліч приємних дрібниць. На червоній шкіряній обкладинці зображена Башірня. Такий образ Ольга бачила на печиві, яке робили у рідному селі.

Артбук «Жива українська кухня» – рукотворне зібрання у двох томах 365 національних страв з усієї території України. З дослідженнями походження кожної з страв та її назви. Книга є своєрідним зв'язком поколінь. Авторкою все приготовано, зафільмовано, сфотографовано і проілюстровано власноруч. Щоб створити книгу Ольга збирала донати через соцмережі. Вартість одного примірника - 1200 гривень.

- Точно знаю, що українські страви можна сміливо і обов’язково додавати до мистецьких творів. Кожна з них має історію, бо передається з діда-прадіда, тягнеться коренями у дохристиянські часи. Часи Перуна, Велеса, Дажбога… Як і все, що створила скромна, але щира і щедра українська душа. Кожна страва – проста, зрозуміла, поживна, корисна, продумана – і неперевершено смачна, - писала Ольга у фейсбуці у 2021 році, коли готувала до друку перший том книги.

У книзі є рецепти випічки, обрядових страв, рецепти з риби, м’яса, овочів.

Червоно-біла обрядова жертовна лялька (яка зображена на обкладинці книги) це фішка Полтавського регіону та прилеглих територій.

- До деякого дорослого періоду свого життя була певна, що це печиво виключно успенська фішка. Бо ніколи ніде не зустрічала подібного. Лиш наша Тарасовна так розважала успенську дітвору. Вона казала, що це іграшка її дитинства, що їсти її можна лиш наступного дня, а у Святвечір нею можна хіба гратися. У ході дослідження страв для книги почала натрапляти на подібні ляльки… Одні прямо дуже подібні, інші дуже розцяцьковані, але територія цих знахідок обмежувалася Полтавщиною чи частиною сусідніх областей, що раніше були Полтавською губернією, або місця і міста масового переселення людей з Полтавщини, - писала на своїй сторінці в соцмережах Ольга Кольорова.

Окремі регіони відгукнутись і готові присвятити рецептам Ольги окремі кулірані заходи

Інформацію про книгу почала швидко поширюватися фейсбуком і вже вишикувалась черга із 3000 бажаючих придбати книгу. Кількість охочих придбати книгу зростає. Кулінари діляться своїми враженнями від книги.

Українська блогерка Зоя Казанжи поділилася враженнями від книги рецептів відомої у Кременчуці кулінарки Ольги Павленко.

- Я розплакалась ще до того, як почала читати цю книжку. Просто взявши її до рук. Бо вже знала історію авторки…

- Ця книга справді жива: сторінки можна змінювати місцями, є нотатник і закладки для тих, хто записує, коли читає. Книга розповідає про старовинні традиційні українські рецепти і вони — приблизні, емоційні і кольорові — буквально виливаються на читача, хоче він того чи ні. Книга інтенсивна, безперечно: в деяких приписах потрібно розбиратись, як у стародавніх літописах, деякі настільки знайомі з дитинства, що починаєш мимоволі посміхатись.

Рецепти розділені за смисловими сегментами: є хліб і тісто, обрядові страви, рецепти з риби, м’яса та овочів і навіть напої: алкогольні і безалкогольні. Наприкінці книги, як і має бути, розміщені десертні і солодкі страви. Адже ми всі заслуговуємо на ласощі!… Ну і, звісно, неможливо не помітити те, що Оля Кольорово наповнила цю книгу власними фотографіями, часто смішними і забавними, а також малюнками і коментарями. Це саме те, що додає цій книзі неповторного diy-вайбу. Я таких книг не зустрічала раніше. Тому і кажу, що це панк-видання. Надзвичайно самобутнє, – так тепло про книгу відгукується оглядачка Анастасія Середа на сайті prekrasno.recipes.

Розповіла про видання авторка книги «Бессарабія. Кулінарна мандрівка» Лариса Титикало, яка придбала перші примірники для Євгена Клопотенка і для Міжнародного руху Slow Food.

- Оскільки зараз дикий ажіотаж на книги Ольги, а кількість виданих примірників обмежена, то спочатку їх отримують гастроблогери і гастродослідники, - написала Лариса.

Фактично зараз не можуть сказати скільки примірників є в наявності. Всі надруковані сторінки зберігаються у батьків Ольги і коли є час після роботи, мама Ольги - Раїса Павленко - збирає їх вручну.

Зараз же шукають гроші на додрук примірників. Видавництво на це погодилось, але автентичної обкладинки, додаткових наліпок, вочевидь, додрукувати не вийде.

Оксана Левкова каже, що намагались знайти підтримку і фінансування у Мінкульті, звертались до місцевої влади різних регіонів, але не знайшли підтримки фінансами. Проте окремі регіони відгукнутись і готові присвятити Оленим рецептам окремі кулінарні заходи, популяризувати її роботу.

- Місяць перемовин 24/7 з чиновниками всіх рівнів, знаковими гастроблогерами, журналістами, громадськими об'єднаннями гідів та всіх можливих бренд-менеджерів України - і мені вдалося зробити так, що ім'я Ольги Павленко (Олі Кольорово), художниці та дослідниці кулінарної спадщини України, авторки шикарної енциклопедії автентичних рецептів української кухні, загиблої від російської ракети у Кременчуку, буде вшановано в різних форматах - повідомила Оксана Левкова.