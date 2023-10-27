Програма «Кременчукводоканала» подорожчала на 207 млн грн: на що підуть бюджетні кошти

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 177

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася сьогодні, 27 жовтня, депутати вчергове внесли зміни до «Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки», затвердивши її у новій редакції.

Цього разу зміни дуже суттєві, адже фінансування програми збільшили на понад 207 млн грн, або на 26%. Загальний обсяг її фінансування підняли з 786,4 млн до 993,6 млн грн, з них понад третину, або 333,3 млн грн, планується витратити наступного року.

Які потреби викликали необхідність розробки такого рішення та на що хочуть витратити кошти міського бюджету?

Відповідь на це питання дається у пояснювальній записці до проєкту рішення, яке підготовив ініціатор та розробник програми – КП «Кременчукводоканал».

У ньому зазначається, що комунальне підприємство бере участь у спільному проєкті з МБРР «Проєкт розвитку міської інфраструктури – 2», яким передбачено виконання заходів з відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

Завдяки цій програмі вже отримано дизель-генератор, спецтехніку, електрообладнання та запірну арматуру. А планується отримати пересувні водоочисні комплекси та спецмеханізм для безтраншейної прокладки комунікацій.

Враховуючи те, що у 2023 році не всі заходи програми було профінансовано, деякі з цих витрат перенесені на наступний рік. Зокрема, 1,5 млн грн витрат на розробку проєктів з реконструкції каналізаційних напірних колекторів.

На трубчасті колодязі – майже 2,3 млн грн

Розробник програми пояснює, що для продовження роботи з відновлення трубчастих колодязів у програмі на 2024 році заплановано додатково виділити з міського бюджету 600 тис. грн.

Нагадаємо, що останнього разу зміни до програми щодо витрат на відновлення трубчатих колодязів депутати вносили 8 вересня цього року. Тоді фінансування цих робіт також збільшили на 600 тисяч гривень - до 1,2 млн грн. Отже, загалом на відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці протягом трьох років планують витрати 2 млн 289 тис. грн.

На заміну запірної арматури додатково 14 мільйонів

Необхідність заміни застарілої запірної апаратури на мережах водопостачання і водовідведення на КП «Кременчукводоканал» пояснюють потребою уникнути аварій, пов’язаних з витоком питної води та розливу каналізаційних стоків на території міста.

Для цього розробник програми збільшив витрати на її закупівлю та заміну наступного року на 14 млн грн – до 26 млн грн.

Для придбання спецтехніки - ще 9 млн грн

У 2024 році КП«Кременчукводоканал» хоче придбати бортовий автомобіль з краном-маніпулятором та спеціальну муловсмоктувальну машину. І для цього до програми внесли зміни статті витрат на придбання спеціальної техніки. Замість 12,2 млн грн наступного року на це передбачили 21,4 млн грн, тобто збільшили на 9,2 млн грн.

На виплату боргів «Кременчукводоканалу» додали 6 млн грн

Комунальне підприємство має розраховуватися за отримані раніше кредити. У старій редакції програми на це у 2024 році передбачалося виділити з міського бюджету 12,4 млн грн, а після внесення змін цю суму збільшили ще на 6,3 млн. Отже, тепер на ці цілі наступного року виділять 18,7 млн грн, що дозволить комунальному підприємству виконати свої кредитні зобов’язання.

На прибирання снігу додали 121 тисячу

Цю невелику у порівнянні з іншими змінами суму, розробник програми додатково спланував на витрати, пов’язані з прибиранням снігу на об’єктах благоустрою Кременчука. Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів для техніки, яка прибиратиме сніг, збільшені з 350 до 471 тис. грн.

30 млн грн – на зарплати працівникам

У старій редакції програми на виплату зарплати з нарахуваннями на 2024 рік коштів передбачено не було. А на 2022 та 2023 рік такі витрати були сплановані у розмірах 15 та 60 млн грн відповідно. У новій редакції передбачена фінансова допомога з міського бюджету КП «Кременчукводоканал» для цієї мети на наступний рік на 30 млн грн.

У вересні комунальному підприємству виділяли на зарплати з міського бюджету 2 млн грн. Потребу у допомозі на «Кременчукводоканалі» пояснюють це тим, що опинилося у складних фінансових умовах внаслідок збільшення собівартості послуг водопостачання та водовідведення. Матеріальні ресурси, необхідні для роботи підприємства постійно дорожчають, а збільшення тарифів з 2021 року не проводилося.

На покращення якості води – 1 млн

КП «Кременчукводоканал» запланував додатковий 1 млн грн на 2024 рік для закупівлі гіпохлориту натрію. У старій редакції цієї програми на ці цілі було передбачено 2 млн грн у поточному році. Можливо, закупленого цього року гіпохлориту натрію підприємству не вистачає для роботи у наступному році.

На споруду з приймання нечистот – 9 млн грн

У новій редакції програми передбачені додаткові витрати на три об’єкти, яких не було у старій редакції. Серед них будівництво споруди для приймання рідких нечистот від асенізаційних машин на набережній Лейтенанта Дніпрова. Ця споруда має забезпечити відповідні потреби правобережної частини міста.

На її будівництво наступного року передбачено виділити 9,3 млн грн.

Для покращення водопостачання на Молодіжному – 10 млн грн

Для підвищення надійності водопостачання мешканцям кварталу 289 на Молодіжному наступного року планується провести капремонт будівлі та замінити обладнання підвищувальної насосної станції №7. На це у програмі сплановано виділити 10 млн грн.

Найбільша витрата – на самопливний каналізаційний колектор

КП «Кременчукводоканал» з минулої восени проводить капітальний ремонт ділянок самопливного каналізаційного колектору по вулиці Юрія Руфа. На цей час виконано роботи з перекладання колектору на ділянці від вулиці Ярмаркової до вулиці Салганної та від вулиці Черниша до вулиці Європейської. Але через руйнування самопливного каналізаційного колектору, його капітальний ремонт потрібно продовжити на наступних ділянках. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення. Для цього до програми додали пункт на ремонт цього колектору. Його вартість найбільша серед усіх змін програми – 55,6 млн грн.

Нагадаємо, попередні зміни у «Програму розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки» затвердили на сесії міської ради 8 вересня. Тоді також збільшували фінансування на закупівлю пального та роботи з відновлення трубчастих колодязів.

Читайте також: