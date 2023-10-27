На Миргородщині дві автівки і мікроавтобус зіткнулися та злетіли у кювет

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 365

27 жовтня близько 15.30 на дорозі Ромни-Пирятин (поблизу міста Лохвиця Миргородського району) зіткнулися автівки Peugeot, Volkswagen та маршрутний мікроавтобус. Про це інформує слідче управління ГУНП. Як видно з фото, від удару автомобілі злетіли з проїжджої частини у кювет.

В аварії травми отримали четверо людей, серед яких 14-річна дитина. Їх доставили у лікарню.

Наразі обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці.