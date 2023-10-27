На Миргородщині дві автівки і мікроавтобус зіткнулися та злетіли у кювет

27 жовтня близько 15.30 на дорозі Ромни-Пирятин (поблизу міста Лохвиця Миргородського району) зіткнулися автівки Peugeot, Volkswagen та маршрутний мікроавтобус. Про це інформує слідче управління ГУНП. Як видно з фото, від удару автомобілі злетіли з проїжджої частини у кювет.
В аварії травми отримали четверо людей, серед яких 14-річна дитина. Їх доставили у лікарню.
Наразі обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці.
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