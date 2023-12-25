У Кременчуці поблизу залізничного вокзалу сталася аварія

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25 грудня близько 9.30 у Кременчуці на вулиці Халаменюка поблизу залізничного вокзалу сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.

За попередньою інформацією, на дорозі зіткнулися два легковики.

На місці працюють правоохоронці для встановлення причини та обставин аварії.

Рух дорогою не ускладнений.

Нагадаємо, увечері 23 грудня у Кременчуці внаслідок зіткнення двох легковиків на перехресті вулиць Старшого лейтенанта Кагала та Шевченка одна з машин в'їхала у стіну магазину.