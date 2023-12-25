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Надзвичайні новини

У Кременчуці поблизу залізничного вокзалу сталася аварія

Сьогодні, 10:08 Переглядів: 500

 
На місці події працюють правоохоронці

25 грудня близько 9.30 у Кременчуці на вулиці Халаменюка поблизу залізничного вокзалу сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із соціальних мереж.

За попередньою інформацією, на дорозі зіткнулися два легковики.

На місці працюють правоохоронці для встановлення причини та обставин аварії. 

Рух дорогою не ускладнений.

Нагадаємо, увечері 23 грудня у Кременчуці внаслідок зіткнення двох легковиків на перехресті вулиць Старшого лейтенанта Кагала та Шевченка одна з машин в'їхала у стіну магазину.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Х Кременчук
Теги: Кременчук залізничний вокзал ДТП
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