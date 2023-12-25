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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубнах із пожежі врятували двох дітей

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 137

 

Також у вогні частково постраждав будинок

23 грудня близько 14.00 у Лубнах сталася пожежа в одному з приватних будинків. Про це повідомляють у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Внаслідок загоряння у приміщенні було сильне задимлення. О 14.44 рятувальники пожежу локалізували, а о 16.26 — ліквідували.

Вогонь знищив зовнішнє та внутрішнє оздоблення стін, домашнє майно.

З пожежі надзвичайники врятували трьох людей, із них двоє — діти. Їх відправили до лікарні.

Пожежу гасили 6 надзвичайників 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці горіла квартира у 9-поверхівці.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ipress.ua
Теги: Полтавщина Лубни пожежа рятувальники постраждалі
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