У Лубнах із пожежі врятували двох дітей

23 грудня близько 14.00 у Лубнах сталася пожежа в одному з приватних будинків. Про це повідомляють у пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Внаслідок загоряння у приміщенні було сильне задимлення. О 14.44 рятувальники пожежу локалізували, а о 16.26 — ліквідували.
Вогонь знищив зовнішнє та внутрішнє оздоблення стін, домашнє майно.
З пожежі надзвичайники врятували трьох людей, із них двоє — діти. Їх відправили до лікарні.
Пожежу гасили 6 надзвичайників 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці горіла квартира у 9-поверхівці.
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