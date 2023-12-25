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Кременчук

У Кременчуці на одному з перехресть не працювали світлофори (уточнено)

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 126

 

Рух регулюють патрульні

25 грудня у Кременчуці на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Київської не працюють світлофори. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Рух на перехресті регулюють патрульні.

Також у пресслужбі закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними на дорогах у зв'язку із погіршенням погодних умов.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Кременчуці поблизу залізничного вокзалу сталася аварія. 

Уточнено

Станом на 11.35 світлофори запрацювали.

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Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко
Теги: Кременчук перехрестя не працюють світлофори
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