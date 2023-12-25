У Кременчуці на одному з перехресть не працювали світлофори (уточнено)

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 126

25 грудня у Кременчуці на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Київської не працюють світлофори. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Рух на перехресті регулюють патрульні.

Також у пресслужбі закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними на дорогах у зв'язку із погіршенням погодних умов.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Кременчуці поблизу залізничного вокзалу сталася аварія.

Уточнено

Станом на 11.35 світлофори запрацювали.