25 грудня у Кременчуці на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Київської не працюють світлофори. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Рух на перехресті регулюють патрульні.
Також у пресслужбі закликають дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними на дорогах у зв'язку із погіршенням погодних умов.
Нагадаємо, сьогодні зранку у Кременчуці поблизу залізничного вокзалу сталася аварія.
Станом на 11.35 світлофори запрацювали.
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