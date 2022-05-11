Послуги лінійного прискорювача для високоточного лікування раку в Полтаві будуть безкоштовні

Американське обладнання закупили ще на початку цього року - для жителів регіону послуги прискорювача будуть безкоштовними
У Полтавському обласному онкодиспансері розпочали капремонт у приміщенні, де буде встановлений перший в області лінійний прискорювач для високоточного лікування раку.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Він додав, що американське обладнання закупили ще на початку цього року, тобто до війни.
Він пояснив, що лінійний прискорювач – це максимально ефективне й комфортне лікування раку для пацієнта, адже опромінення детально відтворює форму пухлини, а не «б’є» одразу по всьому організму. Застосовувати його можна при всіх видах онкозахворювань: головного мозку, легень, кишківника. Такої апаратури не введено в експлуатацію в жодному сусідньому обласному центрі.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер