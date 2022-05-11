Послуги лінійного прискорювача для високоточного лікування раку в Полтаві будуть безкоштовні

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 231

Американське обладнання закупили ще на початку цього року - для жителів регіону послуги прискорювача будуть безкоштовними

У Полтавському обласному онкодиспансері розпочали капремонт у приміщенні, де буде встановлений перший в області лінійний прискорювач для високоточного лікування раку.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Він додав, що американське обладнання закупили ще на початку цього року, тобто до війни.

- Робота кропітка в усіх планах. І захист, і підлога мають бути зроблені на найвищому рівні – апарат важить 7 тон. У приміщенні робітники вже розібрали старе устаткування та вивезли, а також розпочали демонтаж, - йдеться у повідомленні очільника Полтавської ОВА.

Він пояснив, що лінійний прискорювач – це максимально ефективне й комфортне лікування раку для пацієнта, адже опромінення детально відтворює форму пухлини, а не «б’є» одразу по всьому організму. Застосовувати його можна при всіх видах онкозахворювань: головного мозку, легень, кишківника. Такої апаратури не введено в експлуатацію в жодному сусідньому обласному центрі.

- Більше людям не доведеться шукати високоточні технології в приватних клініках, у столиці чи навіть за кордоном. Для жителів регіону послуги прискорювача будуть безкоштовними, - пообіцяв Дмитро Лунін.