У Кременчуцькому ЦНАПі можна буде отримати консультацію з пенсійних питань

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 207

Із 13 травня і надалі щоп’ятниці з 9.00 до 11.00 у головному офісі ЦНАП (вулиця Гагаріна,14, кабінет 14) містяни можуть отримати відповіді на питання зі сфери пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на своєму офіційному сайті.

- Спеціаліст відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Головного управління Пенсійного фону України в Полтавській області:

надасть детальну консультацію,

проведе аналіз документів. Фахову допомогу можуть отримати не лише пенсіонери, але й громадяни, які планують вихід на пенсію та інші зацікавлені особи, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадують, що отримання консультації у ЦНАП треба записатися в електронну чергу і приходити тільки на точно призначений день та час.

Номери телефонів для запису: 096-097-15-88, 050-255-15-88.