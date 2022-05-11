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У Кременчуцькому ЦНАПі можна буде отримати консультацію з пенсійних питань

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 207

 

Відновлення консультування кременчужан анонсувано з 13 травня

Із 13 травня і надалі щоп’ятниці з 9.00 до 11.00 у головному офісі ЦНАП (вулиця Гагаріна,14, кабінет 14) містяни можуть отримати відповіді на питання зі сфери пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на своєму офіційному сайті.

- Спеціаліст відділу обслуговування громадян (сервісного центру) Головного управління Пенсійного фону України в Полтавській області:
надасть детальну консультацію,
проведе аналіз документів.

Фахову допомогу можуть отримати не лише пенсіонери, але й громадяни, які планують вихід на пенсію та інші зацікавлені особи, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадують, що отримання консультації у ЦНАП треба записатися в електронну чергу і приходити тільки на точно призначений день та час.

Номери телефонів для запису: 096-097-15-88, 050-255-15-88.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: ЦНАП консультація пенсіонери Кременчук
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«ТВОЯ ВЛАДА». ПРО ПРОЕКТ

Комунікаційні майданчики розвиваються з неймовірною швидкістю. Обласна влада повинна користуватися ними для ефективного зв’язку з мешканцями Полтавщини.

Відкритість — є одним із головних пріоритетів Полтавської ОДА. Наша структура працює над цим, щоб якомога ефективніша налаштовувати зв’язок з усіма жителями нашої області.

Прес-служба Полтавської ОДА намагається по максимуму використовувати наявні наразі майданчики для комунікації: газети, телебачення, живе спілкування з людьми. Але вже очевидно, що велику частину інформаційного поля зараз займає саме онлайн.

На початковому етапі ми налагодили комунікацію через соціальні мережі: почали інформувати користувачів «Facebook» та «Twitter» про нашу діяльність та робити все можливе, щоб спілкування було діалогом, а не монологом.

Наступний крок — це більш ефективне інформування полтавців про нашу діяльність через інтернет-видання. Полтавська ОДА активно співпрацює з цим видом медіа. Зараз ми відкриваємо проект «Твоя влада», щоб мати можливість показати роботу обласної влади, провести читача коридорами ОДА, познайомити з її працівниками.

Ми готові до діалогу з кожним. Готові до діалогу з Тобою. Тому що ми — Твоя влада.

Прес-служба Полтавської ОДА

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