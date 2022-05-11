Вони бояться: російські окупанти намагаються приховати свою участь у вторгненні в Україну

Окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у бойових діях в Україні, розуміючи невідворотність покарання за скоєнні злочини
Військові російської армії починають усвідомлювати воєнну поразку рф. Розуміючи невідворотність покарання за скоєнні ними воєнні злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні.
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Воєнна розвідка України, зокрема встановила особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277-го бомбардувального авіаційного полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродромі «Хурба» Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі «Ліда» та «Барановичі», а також аеродромів в рф «Борісоглєбск» та «Маріновка».
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список командного та льотного складу 277-го бомбардувального авіаційного полку.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер