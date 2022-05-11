Вони бояться: російські окупанти намагаються приховати свою участь у вторгненні в Україну

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 648

Окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у бойових діях в Україні, розуміючи невідворотність покарання за скоєнні злочини

Військові російської армії починають усвідомлювати воєнну поразку рф. Розуміючи невідворотність покарання за скоєнні ними воєнні злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

- Особливого маштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу, – йдеться в повідомленні.

Воєнна розвідка України, зокрема встановила особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277-го бомбардувального авіаційного полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродромі «Хурба» Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі «Ліда» та «Барановичі», а також аеродромів в рф «Борісоглєбск» та «Маріновка».

- Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути, вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині, - повідомляють українські розвідки.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список командного та льотного складу 277-го бомбардувального авіаційного полку.

- Нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності, – наголосили в ГУР МОУ.