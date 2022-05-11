СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Вони бояться: російські окупанти намагаються приховати свою участь у вторгненні в Україну

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 648

 

Окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у бойових діях в Україні, розуміючи невідворотність покарання за скоєнні злочини

Військові російської армії починають усвідомлювати воєнну поразку рф. Розуміючи невідворотність покарання за скоєнні ними воєнні злочини проти народу України, окупанти вимагають у командування засекретити їхню участь у вторгненні.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

- Особливого маштабу такі звернення набули у частинах повітряно-космічних сил росії. Сховатися від помсти за масові вбивства мирних мешканців та знищену інфраструктуру України намагаються не лише безпосередні виконавці злочинів, а й уже колишні військові, які брали участь у підготовці до вторгнення в нашу державу, – йдеться в повідомленні.

Воєнна розвідка України, зокрема встановила особи воєнних злочинців – військовослужбовців 277-го бомбардувального авіаційного полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО (військова частина 77983), що дислокується на аеродромі «Хурба» Хабаровського краю. Більшість з них залучалася до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з аеродромів на території білорусі «Ліда» та «Барановичі», а також аеродромів в рф «Борісоглєбск» та «Маріновка».

- Відповідальності за масові вбивства мирних громадян та співучасть у підготовці таких злочинів окупанти намагаються уникнути, вимагаючи у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках. Дехто з льотчиків вимагає документи, що на момент початку російсько-української війни вже не проходив службу в частині, - повідомляють українські розвідки.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список командного та льотного складу 277-го бомбардувального авіаційного полку.

- Нагадуємо, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності, – наголосили в ГУР МОУ.
3
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна розвідка Міноборони російські окупанти воєнні злочини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх