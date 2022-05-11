На Полтавщині під час футболу побилися хлопчики: один з них у тяжкому стані

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10 травня близько 22.50 до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від медиків, що до лікарні з травмою голови доставили 8-річного хлопчика. За інформацією Полтавського районного управління поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Отримавши інформацію про травмовану дитину, слідчо-оперативна група поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, одразу розпочала розслідування. Під час з’ясування обставин поліцейські встановили, що дитина отримала травму під час раптової сварки з іншим хлопчиком, з яким вони грали у футбол. Подія сталася 8 травня близько 10.00 в одному із сіл Кобеляцької громади.

Про інцидент між хлопцями стало відомо лише за два дні, коли батьки звернулися до лікарні через погіршення самопочуття хлопчика. Малого у тяжкому стані госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні Полтавської міської ради.

За даним фактом слідчий поліції, за процесуального керівництва Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статі 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліція ґрунтовно досліджує причини та обставини події.