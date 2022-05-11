Поблизу Лобкової Балки перекинувся Land Cruiser: пасажир отримав травми

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11 травня близько 12.00 на 232 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Лобкова Балка Лубенського району) перекинувся автомобіль Land Cruiser.

За інформацією Лубенського районного відділу поліції, 37-річний пасажир отримав травми. Його оглянули лікарі, щоб з’ясувати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. 50-річний водій авто не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділення №2 (м.Хорол) Лубенського районного відділу поліції, яка встановлює обставини та причини ДТП.