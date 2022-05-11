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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поблизу Лобкової Балки перекинувся Land Cruiser: пасажир отримав травми

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 223

 

50-річний водій авто не постраждав

11 травня близько 12.00 на 232 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Лобкова Балка Лубенського району) перекинувся автомобіль Land Cruiser.

За інформацією Лубенського районного відділу поліції, 37-річний пасажир отримав травми. Його оглянули лікарі, щоб з’ясувати ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. 50-річний водій авто не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділення №2 (м.Хорол) Лубенського районного відділу поліції, яка встановлює обставини та причини ДТП.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини

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Теги: автомобіль перевернулся травми
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