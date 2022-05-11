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Потрібна термінова допомога переселенцям у Крюкові (перелік необхідного)

Сьогодні, 19:36 Переглядів: 215

 

Потрібні предмети побуту, білизна та літні речі

До Кременчука продовжують прибувати переселенці з гарячих точок - Харківщини, Донеччини. Вони потребують нашої допомоги. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла працівниця територіального центру соціального обслуговування Крюківського району, відповідальна особа пункту прийому гуманітарної допомоги Наталія Романенко. 

Також у гуртожитках та інших пунктах розміщення у Крюкові є люди, які вже живуть не перший місяць - потроху обживаються. Приїхали у зимових речах, нині потрібні більш легкі. 

Наталія Романенко каже, що люди із вдячністю приймають допомогу. До речі, у квітні ми писали подібне оголошення, багато кременчужан відгукнулись на прохання.

Станом на сьогодні вкрай потрібні:

  • сковорідки,
  • каструлі,
  • постільна білизна,
  • рушники,
  • літні речі.

У Крюківському терцентрі, де збирають допомогу, розповіли, що дітлахи залюбки розбирають іграшки, самокати. Жінки запитують про штори, тюль, адже хочеться хоч якогось затишку у гуртожитку. Не будуть зайвими чайники, половники - те, чим ми всі користуємось у побуті. 

Допомогу можна приносити щодня з 8.00 до 20.00 у Крюківський терцентр соціального обслуговування - вул. Ковальська (Кузнечна), 10/2. Контактний телефон - 0679730071 - Наталія Романенко.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: переселенці допомога Крюківський терцентр
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