Потрібна термінова допомога переселенцям у Крюкові (перелік необхідного)

Сьогодні, 19:36 Переглядів: 215

До Кременчука продовжують прибувати переселенці з гарячих точок - Харківщини, Донеччини. Вони потребують нашої допомоги. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла працівниця територіального центру соціального обслуговування Крюківського району, відповідальна особа пункту прийому гуманітарної допомоги Наталія Романенко.

Також у гуртожитках та інших пунктах розміщення у Крюкові є люди, які вже живуть не перший місяць - потроху обживаються. Приїхали у зимових речах, нині потрібні більш легкі.

Наталія Романенко каже, що люди із вдячністю приймають допомогу. До речі, у квітні ми писали подібне оголошення, багато кременчужан відгукнулись на прохання.

Станом на сьогодні вкрай потрібні:

сковорідки,

каструлі,

постільна білизна,

рушники,

літні речі.

У Крюківському терцентрі, де збирають допомогу, розповіли, що дітлахи залюбки розбирають іграшки, самокати. Жінки запитують про штори, тюль, адже хочеться хоч якогось затишку у гуртожитку. Не будуть зайвими чайники, половники - те, чим ми всі користуємось у побуті.

Допомогу можна приносити щодня з 8.00 до 20.00 у Крюківський терцентр соціального обслуговування - вул. Ковальська (Кузнечна), 10/2. Контактний телефон - 0679730071 - Наталія Романенко.