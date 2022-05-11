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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п'яний водій збив велосипедистку і втік

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 0

 

Результати алкотестеру показали 3,03 проміле алкоголю у крові керманича

10 травня близько 18.20 на вулиці Соборній у Пирятині 38-річний водій Renault Mascott збив велосипедистку і втік. За інформацією Лубенського районного відділу поліції та СУ ГУНП, 58-річна велосипедистка отримала травми, її доставили до місцевої лікарні.

У ході розшукових та слідчих дій працівники відділення №1 (м. Пирятин) Лубенського райвідділу поліції менш ніж за годину встановили місцезнаходження водія. Як виявилося, керманич був п'яним, результати алкотестеру показали 3,03 проміле алкоголю. Нетверезого чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини

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Теги: ДТП пьяный водитель велосипедист травми
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