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На Харківщині ЗСУ пішли у наступ на рашистів і звільнили Питомник

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 540

 

Військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил рф, що виконують завдання на території України, повідомили про неможливість ротації до кінця так званої «спеціальної операції»

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 11 травня. Триває 77 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Найбільша активність окупантів надалі спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Тривають заходи інженерного обладнання оборонних позицій вздовж державного кордону в Брестській та Гомельській областях. У Брестській та Гродненській областях проводяться збори із залученням військовозобов’язаних запасу.

Зберігається загроза завдання з території республіки білорусь ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Щоб не допустити перегрупування наших військ та перекидання їх на інші напрямки, підрозділи збройних сил російської федерації продовжують проведення демонстраційних дій. У прикордонних з Україною областях ворог нарощує систему протиповітряної оборони.

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони, аби уповільнити темп наступу наших військ. Підрозділи Збройних Сил України звільнили населений пункт Питомник Харківської області.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на створенні умов для відновлення наступу. Підрозділи противника поповнюють запаси матеріально-технічних засобів, щоб наростити наступальні спроможності.

На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ окупанти подавляють мережі стільникового зв’язку. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води. Виїзд на територію, підконтрольну Україні, російськими окупантами заборонений.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на отриманні повного контролю над містом Рубіжне та проведенні наступу в напрямку населеного пункту Лиман. Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також готується до наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка.

Противник продовжує обстрілювати позиції наших військ. Збільшив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА.

На Бахмутському напрямку, з метою підготовки наступу, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківку, успіху не мав.

У Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь». Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог активних бойових дій не проводив, обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Проводить інженерне обладнання передових позицій.

У Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника ізолюють райони бойових дій та ведуть розвідку. Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.

Ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання на території України, повідомили про неможливість ротації до кінця так званої «спеціальної операції».

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна російські загарбники ЗСУ Харків
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