Ворожий літак здійснив ракетний удар по Полтавщині (додано)

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Ворожий літак здійснив ракетний удар по Полтавщині. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Приліт стався у Полтавському районі області.

Зараз зʼясовують деталі про руйнування й постраждалих.

Додано:

У Карлівській громаді ракета (можливо, це були її уламки після влучання ППО, інформацію уточнюють) влучила у обʼєкт інфраструктури. Рятувальники зараз гасять пожежу.

В ефірі національного телемарафону Дмитро Лунін розповів, що у час прильоту повітряної тривоги на Полтавщині не було. Ракета впала на межі з Харківською областю, а от там тривога була. Лунін зауважив, що у суботу на минулому тижні у Карлівській громаді склалася аналогічна ситуація – приліт без сирен.

Додано:

Ось такий вигляд має одна з частин інфраструктурної будівлі, яку «демілітаризувала» російська ракета. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації сповістив, що, на щастя, після ворожого удару постраждалих немає. Та уточнив: обійшлося без пожежі.