СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина, Путін проти українського народу

Ворожий літак здійснив ракетний удар по Полтавщині (додано)

Сьогодні, 20:57 Переглядів: 6 269

 

Приліт стався у Полтавському районі області

Ворожий літак здійснив ракетний удар по Полтавщині. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Приліт стався у Полтавському районі області.

Зараз зʼясовують деталі про руйнування й постраждалих.

Додано:

У Карлівській громаді ракета (можливо, це були її уламки після влучання ППО, інформацію уточнюють) влучила у обʼєкт інфраструктури. Рятувальники зараз гасять пожежу.

В ефірі національного телемарафону Дмитро Лунін розповів, що у час прильоту повітряної тривоги на Полтавщині не було. Ракета впала на межі з Харківською областю, а от там тривога була. Лунін зауважив, що у суботу на минулому тижні у Карлівській громаді склалася аналогічна ситуація – приліт без сирен.

Додано:

Ось такий вигляд має одна з частин інфраструктурної будівлі, яку «демілітаризувала» російська ракета. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації сповістив, що, на щастя, після ворожого удару постраждалих немає. Та уточнив: обійшлося без пожежі.

7
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: defence-ua.com

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: ракети літак обстріл
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх