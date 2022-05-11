«Дай боже вам здоров'я»: на що «ТелеграфЪ» витратив гроші читачів

17 березня керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов звернувся до читачів з проханням про підтримку. Ми дякуємо за кожну гривню, яку ви нам переказали.
6 травня завдяки вам ми змогли оплатити хостинг*.
Охочі підтримати ТЪ можуть зробити це ТУТ.
*Хостинг (англ. hosting, від слова host — приймати гостей) — послуга надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер