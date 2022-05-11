«Дай боже вам здоров'я»: на що «ТелеграфЪ» витратив гроші читачів

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17 березня керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов звернувся до читачів з проханням про підтримку. Ми дякуємо за кожну гривню, яку ви нам переказали.

6 травня завдяки вам ми змогли оплатити хостинг*.

- Це рахунок за хостинг ТЪ, сплачений за гроші читачів. Дай боже їм здоров'я, - подякував Кулясов.

Охочі підтримати ТЪ можуть зробити це ТУТ.

*Хостинг (англ. hosting, від слова host — приймати гостей) — послуга надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі.