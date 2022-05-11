СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Кременчук, Новини сайту

«Дай боже вам здоров'я»: на що «ТелеграфЪ» витратив гроші читачів

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 303

 

Дякуємо за підтримку

17 березня керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергій Кулясов звернувся до читачів з проханням про підтримку. Ми дякуємо за кожну гривню, яку ви нам переказали.

6 травня завдяки вам ми змогли оплатити хостинг*.

- Це рахунок за хостинг ТЪ, сплачений за гроші читачів. Дай боже їм здоров'я, - подякував Кулясов.

Охочі підтримати ТЪ можуть зробити це ТУТ.

*Хостинг (англ. hosting, від слова host — приймати гостей) — послуга надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі.

4
Автор: Руслана Горгола

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: допомога благодійність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 18 від 5 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх