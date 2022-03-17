Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует

Доброе утро, страна. Сто раз за эти 20 с хвостиком, долгих, как целая жизнь, дней активной фазы войны, садился за комп написать свои мысли о происходящем — и ни разу не получилось. Душила ненависть и ярость, потом — холодная злость и осознание того, что кроме как брызгать слюной в московитских нелюдей я сейчас не в соcтоянии. А потом и некогда было. Как и в далёком уже 14-м году, поглотила текучка: туда нужен транспорт, у этих есть грузы во Львове и Ужгороде - нужна логистика, а уже вчера позарез нужен водитель с отбитой головой - чтобы отвезти людей и грузы под Чернигов. Опять, как и тогда, 8 лет назад, начали вспоминаться и возникать горизонтальные связи среди людей, готовых ради своей страны не спать, не есть, вывернуться мехом наизнанку — но помочь. Хочь чем-то: продукты, броники, спальные мешки, личный транспорт, ночлег для беженцев. Все люди, сравшиеся-дравшиеся до войны, стали единым мощным организмом, нацеленным только на одну цель: победу над орками. Да, после Победы мы припомним “зелёным” боевого генерала Марченко, которого до сих пор судят, хотя он обороняет Николаев. Потому что после постановочной “оперетты” ДБР в истории с бронежилетами, в армию 2,5 года не поставлялось ни-че-го. И теперь волонтёры, задрав хвост, носятся по всей Европе, чтобы закрыть проё..ы Величнейшего. Но припоминать мы это будем не сейчас. Папiздже. И противокорабельные ракеты “Нептун”, вместо которых построили 100 км дороги между Шаргородом и Жмеринкой — сильно оно вам помогает сейчас, когда московитские корабли с десантом спокойно стоят под Одессой чуть ли не в прямой видимости? Припомним и это. И история с загадочным исчезновением 350 бронежилетов и касок, о которой каждая кременчуцькая дворняга знает — тоже выплывет наружу. И все мамкины генералы будут вознаграждены по деяниям своим. Но это будет потом, после Победы.

А сейчас (как говорил самый Легитимный из всех) — “я буду говорить по-большому”. Я обращаюсь к тем, кто не сбежал в ужгородско-львовские хащи, не ушёл воевать и не занят в городской теробороне. К тем, у кого есть бизнесы в городе, закрывшиеся утром 24 февраля. Я знаю, что вы, как работодатели, переживаете за своих сотрудников, оставшихся на голодном пайке. Я также понимаю все трудности, связанные с поставками товара из разбомбленного Харькова и осаждённого Киева. Видел: магазины из-за нарушения логистических цепочек стоЯт пустыми. НО. Нам нужно начинать работать точно так же, как мы сейчас помогаем своей армии: через трудности, через не могу, через шубой-наружу — нам, бизнесам, нужно начинать работать и платить налоги. Даже если в вашей кофейне можно готовить толькой чай. Даже если в магазине кроме Царичанской воды и нет нихрена — надо работать. Без работающего бизнеса эта страна не вытянет — и в материальном плане и в моральном. Отсидки в подвалах по ночам психического здоровья не добавляют — а на работе хотя бы затрандеть эту “болячку” с коллегами можно..:)

Каждый бизнес в городе должен начать работать назло обстоятельствам. Иначе кто завтра будет кормить нашу армию, ТрО и пенсионеров? Леонардо ди Каприо? Не скрою — работать в условиях, когда поступлений — ноль, все вокруг мельтешат и паникуют — сложно. Наша редакция не прерывала свой рабочий график ни на минуту, сейчас журналисты работают в режиме 24/7. Это тяжело, но возможно. Не буду жеманничать и ломать комедию: я призываю вас начинать работать ещё и потому, что без вас, наших рекламодателей, мы протянем не долго. Ляжем. У “Телеграфа” нет 9 миллионов халявных денег в год от налогоплательщиков города. Единственный источник нашей жизнедеятельности — наши рекламодатели. Если вы, как активный бизнес, мертвы — умрём и мы. Давайте жить, ребята!

Не паниковать, держать ряды! Всё будет Украина. Я уверен.







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Карта “Приватбанка” 4731 2196 4283 9538 Кулясов Сергiй Володимирович с пометкой “Журналистам редакции Телеграфа”. Отчитаюсь до копейки.