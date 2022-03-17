Тарифи на проїзд у приміських маршрутках зросли, а прикладу Польщі у Кременчуці поки не слідують

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що на більшості приміських маршрутів зросла вартість проїзду. Районна військова адміністрація тримає це питання під контролем та щоденно проводить переговори з транспортними підприємствами щодо забезпечення пасажирського руху та недопущення необґрунтованого підвищення тарифів на проїзд.
За його словами, підвищення вартості проїзду мінімальне і обґрунтовано виключно економічними причинами. По кожному такому випадку проводиться детальний аналіз. Поки ніхто з перевізників ситуацію для збагачення не використовує, а працюють на нульовій рентабельності, а інколи й собі у збиток.
На питання журналістів щодо можливості безоплатного проїзду у комунальному транспорті Кременчука для вимушених переселенців, за прикладом Польщі, Олег Лєднік відповів що це компетенція Кременчуцької міської влади, яка є власником тролейбусного управління.
Нагадаємо, що у Польщі, яка за останні три тижня прийняла майже 2 млн біженців з України. Для них запровадили безоплатний проїзд у громадському транспорті по всій країні.
Може й у Кременчуці до українських переселенців почнуть відноситись так, як про них турбуються у Польщі?
Зауважимо, що за повідомленням Центру тимчасового перебування «Кременчук» на сьогодні у місті перебувають близько 760 тимчасово переміщених осіб. Усього протягом 22 діб для тимчасового розселення у Кременчуці до Центру звернулися 9307 осіб.
Контактний телефон Центру тимчасового перебування «Кременчук» - 093-3181403