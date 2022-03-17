Російські солдати шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги

Окупанти хочуть потрапити в госпіталь, щоб втекти з поля бою
Російські окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь. СБУ перехопила чергову розмову рашиста з матір'ю. Окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити.
Він мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають. Залишки його бригади зараз дислокуються в Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, проте вже стали небоєздатними:
Як би путін не намагався приховати втрати, проте їхні масштаби лякають навіть російських військових. І що головне – спонукають до втечі з армії.