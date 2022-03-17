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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Російські солдати шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 624

Окупанти хочуть потрапити в госпіталь, щоб втекти з поля бою

Російські окупанти шукають «українські патрони», щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь. СБУ перехопила чергову розмову рашиста з матір'ю. Окупанти більше не хочуть воювати і ставлять для себе єдине завдання – вижити.

- Я тебе по секрету скажу... Мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск, – ділиться з матір’ю солтат.

Він мріє втекти з поля бою, бо втрати лякають. Залишки його бригади зараз дислокуються в Миколаївській області. Вони хочуть зайти в місто, проте вже стали небоєздатними:

- У нас 120 человек отправили обратно с бригады в госпиталь с ранениями... Еще около 320 человек раненых и 350 человек – «200-й» груз.

Як би путін не намагався приховати втрати, проте їхні масштаби лякають навіть російських військових. І що головне – спонукають до втечі з армії.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські окупанти поранення втеча
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