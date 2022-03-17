На Херсонщині троє місцевих жителів розбили половину колони окупантів

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На Херсонщині троє місцевих жителів розбили половину колони окупантів зі зброї, яку їм дали українські військові. І це не тероборона, не ЗСУ, а звичайні українці, котрі захищають свою рідну землю.

Мужики просять зброю і самі готові знищувати орків до останнього подиху.

- Та які ми герої? Ми не герої! Дайте нам зброю! Ми самі їх положимо! - кажуть сміливці.

Наш народ неможливо зламати чи підкорити! Разом переможемо!

На жаль, на Херсонщині тривають сильні вибухи та гради. Область повністю окупована російськими військами, через що майже у кожній із 49 територіальних громад виникають перебої з електроенергією, водо- та газопостачанням. На вечір 16 березня були знеструмленими 64 населених пункти. Через відсутність продуктів, ліків та терор росіян мирних мешканців ситуація в області критична.