Через відсутність продуктів, ліків та терор росіян мирних мешканців ситуація в області критична
На Херсонщині троє місцевих жителів розбили половину колони окупантів зі зброї, яку їм дали українські військові. І це не тероборона, не ЗСУ, а звичайні українці, котрі захищають свою рідну землю.
Мужики просять зброю і самі готові знищувати орків до останнього подиху.
Наш народ неможливо зламати чи підкорити! Разом переможемо!
На жаль, на Херсонщині тривають сильні вибухи та гради. Область повністю окупована російськими військами, через що майже у кожній із 49 територіальних громад виникають перебої з електроенергією, водо- та газопостачанням. На вечір 16 березня були знеструмленими 64 населених пункти. Через відсутність продуктів, ліків та терор росіян мирних мешканців ситуація в області критична.