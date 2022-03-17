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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Техніка та жива сила: яких втрат зазнала росія у повномасштабній війні з Україною

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 133

 

Вже немає 444 танки та 14000 солдатів

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03, вони орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 14000 осіб,
  • танків ‒ 444 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1435 од,
  • артилерійських систем – 201 од,
  • РСЗВ - 72 од,
  • засоби ППО - 43 од,
  • літаків – 86 од,
  • гелікоптерів – 108 од,
  • автомобільної техніки - 864 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11,
  • спеціальна техніка - 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

До прикладу, як працюють українські військові. У ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку.

Нашим захисникам дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра». Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна втрати російські окупанти
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