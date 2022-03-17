Техніка та жива сила: яких втрат зазнала росія у повномасштабній війні з Україною

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 133

Вже немає 444 танки та 14000 солдатів

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03, вони орієнтовно склали: особового складу - близько 14000 осіб,

танків ‒ 444 од,

бойових броньованих машин ‒ 1435 од,

артилерійських систем – 201 од,

РСЗВ - 72 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків – 86 од,

гелікоптерів – 108 од,

автомобільної техніки - 864 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11,

спеціальна техніка - 10. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. До прикладу, як працюють українські військові. У ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку. Нашим захисникам дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра». Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів!

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