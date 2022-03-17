Техніка та жива сила: яких втрат зазнала росія у повномасштабній війні з Україною

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.03, вони орієнтовно склали:
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
До прикладу, як працюють українські військові. У ході бойового зіткнення російські окупанти ганебно втекли від воїнів 128-ї окремої гірсько-піхотної Закарпатської бригади, кинувши зброю й техніку.
Нашим захисникам дісталися трофеї - БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра». Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів!