Хороші новини: люди виходять з театру у Маріуполі, який розбомбили, живими

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Хороші новини на ранок 17 березня: бомбосховище у Маріупольському драматичному театрі, на який вчора рашисти скинули надпотужну бомбу, витримало! Як повідомив народний депутат України Сергій Тарута, завали почали розбирати, люди виходять живі!

Разом з тим, радник голови МВС Вадим Денисенко сказав, що ситуація у Маріуполі катастрофічна. Там практично не залишилося жодної будівлі без пошкоджень – майже 90% міста зруйновано. Будинки або в руїнах, або зазнали пошкоджень внаслідок атак армії рф. Російські терористи знищують місто, де 400 тис. мирного населення.