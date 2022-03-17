Суди у Кременчуці працюють у штатному режимі, а судді віддають частину своєї зарплати ЗСУ

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 272

Голова Крюківського районного суду міста Кременчука Іван Дядечко повідомив журналістам, що в Україні відновлена робота усіх судів. Судова система в державі працює у штатному режимі. Отже, жодних обмежень для громадян у доступі до правосуддя сьогодні немає. Свою роботу суди призупиняють тільки у тих районах, де є безпосередня загроза для їх роботи. У Кременчуці такої загрози немає, тому як Крюківський, так і Автозаводський районні суди працюють у штатному режимі.

- Усі судді знаходяться на своїх місцях, проблем з кадрами наразі у нас немає. У разі, якщо хтось із учасників судового процесу з якихось причин не може приймати участі у судовому засіданні, розгляд справи відкладається, - пояснив Іван Дядечко.

За його словами, реєстри судових рішень та усі інші реєстри наразі не працюють, тому учасників судового процесу про дату та час розгляду справи сповіщають встановленим порядком – через «Укрпошту» або іншим шляхом.

Голова Крюківського райсуду повідомив, що судді України прийняли рішення відраховувати частину своєї зарплати на потреби Збройних сил України. Кожний суддя таке рішення приймає самостійно та перераховує на оборону країни від 30% до 60% своєї зарплатні.

На питання журналістів щодо розгляду справ про стягнення заборгованості по комунальним платежам, Іван Дядечко відповів, що під час війни таких позовів ніхто не подавав. Якщо у судах і є такі справи, то вони відкриті ще по старим довоєнним позовам.