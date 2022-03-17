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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

За 16 березня до моргів Чернігова потрапило 53 тіла вбитих громадян

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 405

 

В одному із спальних мікрорайонів російські війська обстріляли містян, які стояли в черзі за хлібом

Унаслідок ворожих атак на Чернігів місто несе великі втрати – лише за 16 березня до моргів потрапило 53 тіла вбитих громадян. Про це у ранковому зверненні сказав губернатор Чернігівської області В‘ячеслав Чаус. Орда продовжує арт- та авіаобстріли, нищить цивільну інфраструктуру. Але втрати несе і противник, його б'є ЗСУ.

16 березня близько 10.00 в одному із спальних мікрорайонів Чернігова російські війська з важкої артилерії (найімовірніше, з градів) обстріляли містян, які стояли в черзі за хлібом, повідомляє «Суспільне». Загинули 13 людей. Посилання на відео ТУТ. Воно містить кадри, які не варто дивитися дітям та людям зі слабкою психікою.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Суспільне
Теги: війна вбивство Чернігів російські окупанти
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