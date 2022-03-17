На кордонах області ворожих військ немає, у Кременчуччині змінився час комендантської години

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла спокійно, надзвичайних подій та випадків мародерства не зафіксовано. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає. Підприємства району починають відновлювати свою роботу.
Саме на прохання підприємств, що вже почали працювати, і пересічних громадян, з вчорашнього вечора у районі змінено час дії комендантської години. Відтепер вона починається на території усього Кременчуцькому районі з 20.00 та продовжується до 6.00.
За словами очільника РВА, у районі триває посівна. Аграрії мають все необхідне для її проведення: добрива, насіння та паливо.
На запитання журналістів щодо дозволу на продаж пива та слабоалкогольних напоїв, які були надані у деяких областях, Олег Лєднік відповів, що це питання в компетенції Полтавської обласної військової адміністрації, питання вивчається, але поки такого рішення не прийнято.