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На кордонах області ворожих військ немає, у Кременчуччині змінився час комендантської години

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 2

 

Підприємства району починають відновлювати свою роботу

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла спокійно, надзвичайних подій та випадків мародерства не зафіксовано. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає. Підприємства району починають відновлювати свою роботу.

- Наразі це наше головне завдання – запустити економіку, яка є другим фронтом. Хочу звернутися до усіх керівників підприємств та закладів, до усіх підприємців – починайте роботу. Жодних заборон та жодних дозволів для цього не потрібно, - пояснив керівник району.

Саме на прохання підприємств, що вже почали працювати, і пересічних громадян, з вчорашнього вечора у районі змінено час дії комендантської години. Відтепер вона починається на території усього Кременчуцькому районі з 20.00 та продовжується до 6.00.

За словами очільника РВА, у районі триває посівна. Аграрії мають все необхідне для її проведення: добрива, насіння та паливо.

На запитання журналістів щодо дозволу на продаж пива та слабоалкогольних напоїв, які були надані у деяких областях, Олег Лєднік відповів, що це питання в компетенції Полтавської обласної військової адміністрації, питання вивчається, але поки такого рішення не прийнято.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Кременчуцький район Брифінг
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