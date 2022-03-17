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Кременчужан закликають видалити російські антивіруси «Касперський» та «Доктор WEB»

Сьогодні, 09:45 Переглядів: 127

 

Ці програми дозволяють шпигувати за людиною

Ексдепутат міськради Дмитро Кавунник звернувся до кременчужан з повідомленням, що потрібно видалити програми у комп'ютерах, що дозволяють шпигувати за людиною та мають можливість використовувати комп'ютер як зброю проти користувача. Йдеться про російські антивіруси «Касперський» та «Доктор WEB».

Дмитро Кавунник закликає замінити їх на інші. Наприклад, AVAST (у цього антивіруса є безкоштовна версія і розширена платна) чи інший антивірус.

Я наклав свої особисті санкції на ці компанії країни-агресора. Тепер жоден з комп'ютерів моєї фірми та співробітників не використовує антивіруси россії. Це безпека та мікрофінансовий удар по тих, хто вірвався до нас зі зброєю в руках, - написав Кавунник у фейсбуці.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: cybercalm.org
Теги: антивірус комп'ютери безпека
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