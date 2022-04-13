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Терміново потрібна допомога для переселенців у Крюківський терцентр (перелік необхідного)

Сьогодні, 18:16 Переглядів: 840

До Кременчука приїздять люди з Харківщини, потрібен одяг та предмети побуту.

 

Днями до Кременчука  приїхало чимало переселенців з Харківщини та інших регіонів. Вони потребують допомоги - насамперед, одягу та предметів побуту. Про це «Телеграфу» повідомила працівниця територіального центру соціального обслуговування Крюківського району, відповідальна особа пункту прийому гуманітарної допомоги Наталія Романенко. 

Наразі вимушеним переселенцям потрібні: 

Одяг - жіночий, дитячий, найбільше - чоловічий.

Взуття - жіноче, чоловіче, дитяче.

Предмети побуту - каструлі, сковорідки, чайник, тарілки.

Іграшки, книжки - дітям. 

Засоби для прання, за можливості - гель для душу, шампунь.

Подушки, пледи, ковдри, постільна білизна, дуже потрібні  - рушники. 

Прохання!  Приносьте речі у нормальному стані, чисті. Сезонні, практичні речі, в яких буде зручно та комфортно

За словами Наталії Романенко, люди із вдячністю приймають допомогу, адже виїхали з гарячих точок. Сьогодні приїхало близько 80 людей, за одягом також звертаються і ті, хто приїхав до нашого міста раніше. Харчуванням вони забезпечені - годують централізовано, згідно з заявками. Наразі люди мешкають у гуртожитку машинобудівного технікуму  КрНУ (Крюків).

 

Допомогу можна приносити щодня з 8 до 20.00 у Крюківський терцентр соціального обслуговування - вул. Ковальська (Кузнечна), 10/2. Контактний телефон - 0679730071 - Наталія Романенко.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: переселенці допомога
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