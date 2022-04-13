«Відповідальні за тих, кого приручили»: Ferrexpo допомагає евакуювати тварин з «Фельдман Екопарку»

Сьогодні, 17:43 Переглядів: 0

З першого дня російського вторгнення один з найбільших природних парків України потрапив під удар. В екопарку Фельдмана в Харкові проживало понад 5000 тварин. Це місце було освітнім центром для 1,5 мільйона відвідувачів щороку. На жаль, на сьогодні двоє співробітників парку загинули під час обстрілу, а вольєри зруйновані.

У зв’язку з подальшими нападами на Харків вирішили евакуювати якомога більше тварин. Компанія Ferrexpo надала кошти для забезпечення харчування та лікування тварин, а також постачає матеріали, необхідні для транспортування ъх до інших регіонів України, де вони будуть тимчасово перебувати.