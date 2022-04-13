Затримання Медведчука: Марченко звернулась до Зеленського та Ердогана (відео)

Сьогодні, 18:44 Переглядів: 417

Каже, її чоловік не порушував законів та виступав за мир.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко записала звернення до президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини. Вона вимагає негайно звільнити її чоловіка.

Марченко у зверненні до Зеленського вимагає «негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції» , якого незаконно утримує СБУ. Вона говорить, що Медведчук «не порушував жодних законів України та не залишав її території». А ще «він завжди виступав за мир та діалог». Марченко вважає, що її чоловіка затримали «з політичних мотивів».

Пізніше Марченко вдягла хустинку та звернулась до Реджепа Ердогана - просить як посередника допомогти у звільненні Медведчука. Адже Ердоган «неодноразово говорив, що він друг моєї країни, України, і друг Росії».

Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня, після того як він втік з-під домашнього арешту та понад місяць переховувався на території України.

11 травня 2021 року СБУ прийшла з обшуками додому до Медведчука та в офіс ОПЗЖ: йому та депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку повідомили про підозру у держзраді. За версією слідства, обидва в 2015 році вступили в попередню змову з владою РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря, що належать Україні. 13 травня Печерський районний суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. 9 липня його продовжили до 7 вересня.

8 жовтня 2021 року Медведчуку оголошено нову підозру – у державній зраді (ст. 111 КК) та сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК).

21 лютого 2022 року повідомлялося про вивезення майна з особняка Медведчука. За даними Bihus.Info, було випущено ухвалу про зняття з Медведчука браслета, і він може у будь-який час виїхати.

27 лютого МВС підтвердило, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

8 жовтня 2021 року Медведчуку оголошено нову підозру – у державній зраді (ст. 111 КК) та сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК).

21 лютого 2022 року повідомлялося про вивезення майна з особняка Медведчука. За даними Bihus.Info, було випущено ухвалу про зняття з Медведчука браслета, і він може у будь-який час виїхати.

27 лютого МВС підтвердило, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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