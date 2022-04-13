Затримання Медведчука: Марченко звернулась до Зеленського та Ердогана (відео)

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко записала звернення до президента України Володимира Зеленського та президента Туреччини. Вона вимагає негайно звільнити її чоловіка.
Марченко у зверненні до Зеленського вимагає «негайно звільнити її чоловіка, лідера опозиції» , якого незаконно утримує СБУ. Вона говорить, що Медведчук «не порушував жодних законів України та не залишав її території». А ще «він завжди виступав за мир та діалог». Марченко вважає, що її чоловіка затримали «з політичних мотивів».
Пізніше Марченко вдягла хустинку та звернулась до Реджепа Ердогана - просить як посередника допомогти у звільненні Медведчука. Адже Ердоган «неодноразово говорив, що він друг моєї країни, України, і друг Росії».
Нагадаємо, Медведчука затримали 12 квітня, після того як він втік з-під домашнього арешту та понад місяць переховувався на території України.
11 травня 2021 року СБУ прийшла з обшуками додому до Медведчука та в офіс ОПЗЖ: йому та депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку повідомили про підозру у держзраді. За версією слідства, обидва в 2015 році вступили в попередню змову з владою РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря, що належать Україні. 13 травня Печерський районний суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. 9 липня його продовжили до 7 вересня.
8 жовтня 2021 року Медведчуку оголошено нову підозру – у державній зраді (ст. 111 КК) та сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК).
21 лютого 2022 року повідомлялося про вивезення майна з особняка Медведчука. За даними Bihus.Info, було випущено ухвалу про зняття з Медведчука браслета, і він може у будь-який час виїхати.
27 лютого МВС підтвердило, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.
8 жовтня 2021 року Медведчуку оголошено нову підозру – у державній зраді (ст. 111 КК) та сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК).
21 лютого 2022 року повідомлялося про вивезення майна з особняка Медведчука. За даними Bihus.Info, було випущено ухвалу про зняття з Медведчука браслета, і він може у будь-який час виїхати.
27 лютого МВС підтвердило, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.
Снігоходи, квартири та картини: Нацполіція арештувала активи компанії дружини Медведчук
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер