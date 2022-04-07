Снігоходи, квартири та картини: Нацполіція арештувала активи компанії дружини Медведчука

Сьогодні, 17:55 Переглядів: 295

Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Національна поліція арештувала активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука – телеведучої Оксани Марченко. Як повідомила пресслужба Національної поліції, до переліку увійшли три квартири, два майнові комплекси, вартісні предмети мистецтва та транспортні засоби. Вони будуть передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

«Слідчі головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука», – сказано в повідомленні.

6 квітня слідчі оперативники ДСР і кіберполіції провели санкціоновані судом обшуки в місцях розташування нерухомості, що зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука «Ведмежа дубрава».

Правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

Зазначається, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно.

Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії «ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Місце перебування фігуранта встановлюється. Він перебував під домашнім арештом, а 27 лютого втік з-під нього. Ще 19 лютого ЗМІ повідомляли, що дружина політика Оксана Марченко виїхала за кордон – до Білорусі. 18 березня Личаківський районний суд Львова заочно арештував Медведчука.