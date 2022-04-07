У Кременчуцькому районі працюють усі суди: як розглядаються позови по стягненню заборгованості

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 256

Судова гілка влади не підконтрольна військовій адміністрації, втім, взаємодіє з нею

Усі суди в Кременчуцькому районі працюють в штатному режимі. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він додав, що судова гілка влади не підконтрольна військовій адміністрації, втім, взаємодіє з нею. Позови щодо стягнення заборгованості, у тому числі й по комунальним платежам, у судах розглядаються. Але лише по заборгованості, яка виникла до початку війни.

- Є позови стягненню боргів, але по тим, що виникли до 24 лютого. Після введення воєнного стану жодного позову по стягненню заборгованості до судів не подавали. Це офіційна інформація, - заявив Олег Лєднік.

Він додав, що судді та працівники судів допомагають Збройним силам України. В деяких судах перераховують частину заробітної плати, в інших купують необхідне для військових частин та передають на фронт.

- Це рішення кожної людини. Ми такі речі не відслідковуємо і на цьому не робимо піару. Держслужбовці районної військовій адміністрації теж збирають кошти на допомогу ЗСУ. Зараз всі свідомі громадяни це роблять, - пояснив Олег Лєднік.