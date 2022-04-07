У Кременчуцькому районі працюють усі суди: як розглядаються позови по стягненню заборгованості

Усі суди в Кременчуцькому районі працюють в штатному режимі. Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він додав, що судова гілка влади не підконтрольна військовій адміністрації, втім, взаємодіє з нею. Позови щодо стягнення заборгованості, у тому числі й по комунальним платежам, у судах розглядаються. Але лише по заборгованості, яка виникла до початку війни.
Він додав, що судді та працівники судів допомагають Збройним силам України. В деяких судах перераховують частину заробітної плати, в інших купують необхідне для військових частин та передають на фронт.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер