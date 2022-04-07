Святкувати свій день народження очільник Полтавської ОВА буде разом з Перемогою

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 133

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу з головними редакторами місцевих ЗМІ

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на питання журналіста про те, чим він займається у вільний час та чи є він наразі у нього, розповів про своїх дітей та день народження.

- У мене є двоє дітей від попереднього шлюбу, яких я давно не бачив. Вони зараз знаходяться в Україні, але в безпечному місці. Дуже за ними скучив, але наразі така зустріч неможлива, - сказав Дмитро Лунін.

Він розповів, що його друга дружина зараз приїхала в Полтаву, трохи погостює у нього та поїде назад до свої дитини, яка також знаходиться в безпечному місці. А щодо відпочинку та вільного часу, очільник області поділився невдалим досвідом обміну селфі.

- Одного разу вдалося попити каву на вулиці міста. Зробив своє селфі та виклав його у мережі. Одразу отримав купу хайпу за таку світлину. Після цього не наважуюсь це повторювати та й немаю часу, - зазначив керівник ОВА.

Він пояснив, що весь час знаходиться на роботі, адже справ в обласній військовій адміністрації дуже багато, доводиться вирішувати купу невідкладних питань, отже відпочивати та шукати чим зайнятись у вільний час не доводиться.

- Було день народження, яке я ще не відсвяткував. Приймав вітання в мережі, надходили повідомлення, відповідав на дзвінки. А святкувати планую вже після перемоги, разом з Перемогою та своїми друзями, - резюмував Дмитро Лунін.