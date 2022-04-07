Святкувати свій день народження очільник Полтавської ОВА буде разом з Перемогою

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін на питання журналіста про те, чим він займається у вільний час та чи є він наразі у нього, розповів про своїх дітей та день народження.
Він розповів, що його друга дружина зараз приїхала в Полтаву, трохи погостює у нього та поїде назад до свої дитини, яка також знаходиться в безпечному місці. А щодо відпочинку та вільного часу, очільник області поділився невдалим досвідом обміну селфі.
Він пояснив, що весь час знаходиться на роботі, адже справ в обласній військовій адміністрації дуже багато, доводиться вирішувати купу невідкладних питань, отже відпочивати та шукати чим зайнятись у вільний час не доводиться.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер