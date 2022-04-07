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У ЗСУ не виключають другої спроби наступу ворога на Київ

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 115

 Плани ворога вище керівництво усвідомлює та вживає всіх необхідних заходів. 

Заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич заявляє, що після перегрупування військ росія спробує здійснити повторний наступ на Київ. 

«Зараз він (ворог – ред.) перенацілить свої сили для того, щоб здійснити хоча б одну ціль. Вірогідність того, якщо він буде мати успіх, я в цьому сумніваюсь, але вірогідність того, що буде спроба наступу на Київ все ж є. По тих силах, які залишаються, що одним із варіантів розвитку подій, після перегрупування, буде повторна спроба захопити столицю. Однозначно. Це дозволить ворогу створити свої умови вийти «переможцями», бо зараз Росія, як «загнаний вовк» – тримається тільки на своїй пропаганді», - сказав Грузевич під час пресбрифінгу.

За словами Грузевича, третину військ, які оточували Київ, знищили українські захисники, а ще третину ворог перекинув через Білорусь до кордонів поблизу Донеччини й Луганщини. Водночас одна третина цього угруповання лишилась на території Білорусі.

Також у ЗСУ запевнили, що українське військове керівництво усвідомлює плани ворога та здійснює заходи з оборони Києва та області.

Раніше в ЗСУ повідомляли, що російські війська продовжують підготовку до наступальної операції на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Військові адміністрації Донецької та Луганської областей 6 квітня попросили населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано, адже в цих регіонах може відбутись ескалація.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Українська правда
Теги: війна Київ
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