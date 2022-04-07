Google та МВС розпочали оцифровувати наслідки агресії рф в Україні

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МВС спільно з експертами компанії Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків військової агресії рф проти України, повідомляє МВС.

Мета цього проєкту – фіксація завданих російськими окупантами руйнувань в українських містах та селах. Завдяки йому українці зможуть отримати дані про свій населений пункт та нерухоме майно.

Окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників для координації дій та додаткової фіксації стану справ.

Інформацію оприлюднять на картах Google, зазначили у відомстві. Перші результати роботи можна буде оцінити уже наступного тижня.

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