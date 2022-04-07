Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путін проти українського народу

Google та МВС розпочали оцифровувати наслідки агресії рф в Україні

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 172

 Мета проєкту - зафіксувати руйнування, що здійснили агресори. 

МВС спільно з експертами компанії Google розпочали проєкт з оцифрування наслідків військової агресії рф проти України, повідомляє МВС. 

Мета цього проєкту – фіксація завданих російськими окупантами руйнувань в українських містах та селах. Завдяки йому українці зможуть отримати дані про свій населений пункт та нерухоме майно.

Окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників для координації дій та додаткової фіксації стану справ.

Інформацію оприлюднять на картах Google, зазначили у відомстві. Перші результати роботи можна буде оцінити уже наступного тижня.

Нагадаємо, росіяни намагаються запевнити своє населення, що фото та відео з розбомбленої Київщини - фейк. Журналісти-розслідувачі Bellingcat розвінчали спроби росії перекрутити трагічні події.

2
Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна МВС Google
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх