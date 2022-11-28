В Україні ввели екстрені відключення електрики

Укренерго з 10.00, 28 листопада, застосувало аварійні відключення на всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності становить 27%.
В Полтаваобленерго повідомили, що на території нашої області введено ГАВ — графік аварійних відключень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер