В Україні ввели екстрені відключення електрики

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Укренерго з 10.00, 28 листопада, застосувало аварійні відключення на всій території внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях», — йдеться в повідомленні.

Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності становить 27%.

«Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів», — повідомили в Укренерго.

В Полтаваобленерго повідомили, що на території нашої області введено ГАВ — графік аварійних відключень.