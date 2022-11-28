Поліція та СБУ викрили полтавця, який поширював антиукраїнські публікації в соцмережах

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 189

Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років

На Полтавщині поліція спільно з СБУ викрили полтавця, який поширював антиукраїнські публікації, що містять глорифікацію збройної агресії рф проти України, розпочату ще 2014 року. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Прибічника антиукраїнських настроїв викрили оперативники відділу захисту інтересів суспільства і держави обласного управління поліції спільно зі слідчими Управління Служби безпеки України в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Правоохоронці зібрали докази причетності полтавця до поширення в соціальних мережах контенту, що виправдовує та схвалює воєнні злочини російської армії на території української держави.

Чоловікові вже вручили підозру у вчиненні злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, передбаченого частиною 2 статті 436-2 (Поширення матеріалів, що містять глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році) Кримінального кодексу України. Такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.