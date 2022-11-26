У «Прем’єрі» залишаються зимувати переселенці — потрібна допомога

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 446

Потрібні продукти та, можливо, невеликі подарунки до Різдва та Нового року

Переселенцям, яких від початку війни прихистили у тенісному клубі «Прем'єр», потрібна допомога.

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» керуюча справами тенісного клубу Світлана Терешкова, на зимівлю у клубі залишається зимувати 26 людей. Потрібна допомога у вигляді продуктів:

масло вершкове, овочі, м'ясні та рибні консерви

Також тут сподіваються, що небайдужі кременчужани зможуть організувати приємності для переселенців до нового року та Різдва — можливо, це будуть невеликі подарунки або смаколики. А також гірлянди, щоб прикрасити тимчасовий дім.

Раніше «ТелеграфЪ» розповідав, що тенісний клуб «Прем'єр» з кінця страшного лютого 2022 року став прихистком для десятків переселенців з Харківщини. Спочатку тут просто перепочивали, пили чай, залишались на одну-дві ночі. А потім — залишились надовго. Згодом власники клубу ухвалили рішення про те, що люди у тут житимуть стільки, скільки потрібно.

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