ДТЕК придбала право на розробку двох газових родовищ Полтащини

Вчора, 22:00 Переглядів: 186

Компанії, які входять в портфель ДТЕК Нафтогаз на відкритому аукціоні придбали право розробки двох газових площ в Полтавській області за 1,3 млрд грн. Про це 29 листопада повідомили на офіційному сайті організації.

За розробку Майорівської площі ДТЕК заплатить до державного бюджету 1,102 млрд грн, а за розробку Бірківсько-Зіньківської площі ще 211 млн грн.

Обидві ділянки мають увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону.

Загальна сума інвестицій у ці ділянки становитиме кілька мільярдів гривень, а успішний розвиток родовищ значно укріпить енергетичну незалежність України.

«Ми віримо в перемогу нашої держави й продовжуємо інвестувати в Україну, попри війну, попри колосальні руйнування інфраструктури. Наше завдання забезпечити Україну власним газом та стати експортером газу в Європу. Стати гарантом енергетичної безпеки ЄС», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Ділянки потребують детального геологічного вивчення для підтвердження їх перспективності та подальшого виходу на промислову розробку.



