ДТЕК придбала право на розробку двох газових родовищ Полтащини

Компанії, які входять в портфель ДТЕК Нафтогаз на відкритому аукціоні придбали право розробки двох газових площ в Полтавській області за 1,3 млрд грн. Про це 29 листопада повідомили на офіційному сайті організації.
За розробку Майорівської площі ДТЕК заплатить до державного бюджету 1,102 млрд грн, а за розробку Бірківсько-Зіньківської площі ще 211 млн грн.
Обидві ділянки мають увійти в загальну модель розробки компанією газових родовищ Полтавського регіону.
Загальна сума інвестицій у ці ділянки становитиме кілька мільярдів гривень, а успішний розвиток родовищ значно укріпить енергетичну незалежність України.
Ділянки потребують детального геологічного вивчення для підтвердження їх перспективності та подальшого виходу на промислову розробку.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер