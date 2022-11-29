Генератори, буржуйки та підвіз води: як Кременчук готується до блекауту

Вчора, 21:35 Переглядів: 953

Міський голова розповів, що робити у разі тривалої відсутності електроенергії та як готується до цього влада

Сьогодні, 29 листопада, в укритті будівлі міськвиконкому міський голова Віталій Малецький зустрівся з головами ОСББ, аби обговорити алгоритм їх дій при блекауті та розповісти, як місто готується до можливих надзвичайних ситуацій через обстріли з боку російської федерації.

Пункти незламності

У Кременчуці Пункти незламності облаштовують у школах та дитячих садочках міста.

Віталій Малецький розповів, що всі вони будуть обладнані генераторами, буржуйками (є запас дров та пального). Тут усі охочі зможуть зігрітись, підзарядити гаджети. У пунктах чергуватимуть представники навчальних закладів, виконкому, муніципальної охорони. У разі відсутності стільникового зв'язку чергові матимуть зв'язок по рації, аби розуміти потреби конкретного пункту.

З переліком Пунктів незламності у Кременчуці можна ознайомитись тут. Увага! Перелік буде оновлюватись! Приміром, на Раківці Пункти незламності планують облаштувати у приміщеннях поліклініки та лікарні. За потреби під подібні пункти облаштують в інших комунальних закладах, у тому числі виконкомах та терцентрах.

Міський голова також зазначив, що по всіх пунктах зараз розвозять і запас продуктів.

Мобільні пункти незламності розгорнуть за потреби й рятувальники.

Підготовка багатоповерхівок

Головам ОСББ нагадали, як вберегти тепло- та водопровідні мережі від можливого перемерзання — не допустити замерзання води в трубах, а при мінусовій температурі — злити її. Керуючі компанії знають, що робити у разі мінусових температур та при відсутності електропостачання. Закликав не допустити такої ситуації й співвласників багатоповерхових будинків.

Кожен будинок, як ОСББ, так і комунальний, можуть отримати буржуйку (за умови облаштування місця). Служби допоможуть її встановити.

Також нагадаємо, що ОСББ та багатоповерхівки комунальної власності мають право на відшкодування 30 тис. гривень на купівлю генератора.

Для ОСББ з міського бюджету планують частково компенсувати закупівлю електрогенераторів

Водопостачання

Щодо водопостачання, то Віталій Малецький дещо заспокоїв: вода, принаймні технічна і принаймні на перших поверхах, повинна бути — комунальники підготувалися.

Питну воду підвозитимуть, як і 24 листопада, до усіх шкіл міста. Також за заявками голів ОСББ або ініціативних груп водоканал підвозитиме питну воду до будинків.

Транспорт

Потужностей для роботи тролейбусів у разі блекауту не вистачить, тож їздитимуть автобуси та маршрутки при потребі. У разі снігопаду: мер зазначив, запасу солі у місті майже немає через велику її вартість. Є запаси піску.

Система оповіщення

У разі відсутності електрики про повітряну тривогу сповіщатимуть ДСНС та інші оперативні служби. Містом їздитимуть 24 автомобілі та умикатимуть звуковий сигнал.

Також Віталій Малецький порадив за можливості придбати або знайти радіоприймач на батарейках, який транслює сигнали тривоги та передає новини.