журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Топ новина, Кременчук

Генератори, буржуйки та підвіз води: як Кременчук готується до блекауту

Вчора, 21:35 Переглядів: 953

Міський голова розповів, що робити у разі тривалої відсутності електроенергії та як готується до цього влада

Сьогодні, 29 листопада, в укритті будівлі міськвиконкому міський голова Віталій Малецький зустрівся з головами ОСББ, аби обговорити алгоритм їх дій при блекауті та розповісти, як місто готується до можливих надзвичайних ситуацій через обстріли з боку російської федерації. 

Пункти незламності

У Кременчуці Пункти незламності облаштовують у школах та дитячих садочках міста. 

Віталій Малецький розповів, що всі вони будуть обладнані генераторами, буржуйками (є запас дров та пального). Тут усі охочі зможуть зігрітись, підзарядити гаджети. У пунктах чергуватимуть представники навчальних закладів, виконкому, муніципальної охорони. У разі відсутності стільникового зв'язку чергові матимуть зв'язок по рації, аби розуміти потреби конкретного пункту. 

З переліком Пунктів незламності у Кременчуці можна ознайомитись тут. Увага! Перелік буде оновлюватись! Приміром, на Раківці Пункти незламності планують облаштувати у приміщеннях поліклініки та лікарні. За потреби під подібні пункти облаштують в інших комунальних закладах, у тому числі виконкомах та терцентрах. 

Міський голова також зазначив, що по всіх пунктах зараз розвозять і запас продуктів.  

Мобільні пункти незламності розгорнуть за потреби й рятувальники.

Підготовка багатоповерхівок 

Головам ОСББ нагадали, як вберегти тепло- та водопровідні мережі від можливого перемерзання — не допустити замерзання води в трубах, а при мінусовій температурі — злити її. Керуючі компанії знають, що робити у разі мінусових температур та при відсутності електропостачання. Закликав не допустити такої ситуації й співвласників багатоповерхових будинків.

Кожен будинок, як ОСББ, так і комунальний, можуть отримати буржуйку (за умови облаштування місця). Служби допоможуть її встановити. 

Також нагадаємо, що ОСББ та багатоповерхівки комунальної власності мають право на відшкодування 30 тис. гривень на купівлю генератора. 

Для ОСББ з міського бюджету планують частково компенсувати закупівлю електрогенераторів

Водопостачання

Щодо водопостачання, то Віталій Малецький дещо заспокоїв: вода, принаймні технічна і принаймні на перших поверхах, повинна бути — комунальники підготувалися. 

Питну воду підвозитимуть, як і 24 листопада, до усіх шкіл міста. Також за заявками голів ОСББ або ініціативних груп водоканал підвозитиме питну воду до будинків. 

 

Транспорт

Потужностей для роботи тролейбусів у разі блекауту не вистачить, тож їздитимуть автобуси та маршрутки при потребі. У разі снігопаду: мер зазначив, запасу солі у  місті майже немає через велику її вартість. Є запаси піску. 

Система оповіщення

У разі відсутності електрики про повітряну тривогу сповіщатимуть ДСНС та інші оперативні служби. Містом їздитимуть 24 автомобілі та умикатимуть звуковий сигнал.

Також Віталій Малецький порадив за можливості придбати або знайти радіоприймач на батарейках, який транслює сигнали тривоги та передає новини. 

1
Автор: Ольга Мінчук
Теги: блекаут буржуйки генератори Віталій Малецький ОСББ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх