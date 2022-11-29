Петиція щодо заборони московського патріархату за день набрала понад 25 тисяч голосів

Така заборона допоможе повернути у власність держави Києво-Печерську, Свято-Успенську Почаївську та Святогірську Лаври
Петиція із закликом підтримати законопроєкт, який допоможе заборонити діяльність УПЦ (мп), усього за день набрала необхідних 25 тисяч голосів.
Автор закликав президента України Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №8221, який передбачає заборону діяльності установ, що підпорядковуються Росії.
Така заборона допоможе повернути у власність держави Києво-Печерську, Свято-Успенську Почаївську та Святогірську Лаври, які раніше належали до Української Православної Церкви московського Патріархату.
Протягом 88 днів петицію має розглянути президент.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер