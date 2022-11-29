Постраждалим від пожежі на Раківці виділять допомогу з міського бюджету

Вчора, 20:29 Переглядів: 300

Ймовірній винуватиці займання поки що гроші не виділятимуть — до з'ясування обставин

Мешканцям будинку вул. Правобережній, 42-А, в якому сталась пожежа 16 листопада, виділять матеріальну допомогу. Про це сьогодні, 29 листопада, під час зустрічі з головами ОСББ міста, повідомив міський голова Віталій Малецький.

За його словами, мешканцям квартир згори та знизу, де сталась пожежа, виділять по 30 тисяч гривень; тим, що поруч (справа та зліва) — по 10 тис. гривень. Іншим, що зазнали менших ушкоджень, — по 5 тис. гривень.

Водночас мешканці квартири, у якій сталась пожежа, і яка є ймовірною винуватицею, вирішили поки що гроші не виділяти — до з'ясування усіх обставин.

Малецький також додав, що ремонт у під'їзді відремонтують коштом міста.

Нагадаємо, пожежа виникла близько 12.00 у п’ятиповерхівці на 2 поверсі. На місці події працювали 5 пожежних автомобілів та 25 рятувальників. Власниця оселі самостійно вийшла з квартири до прибуття пожежних підрозділів. Вогнеборці врятували із задимлених квартир поверхами вище 9 чоловік, двоє з яких хлопчики 13 та 8 років. Ще чотирьох громадян евакуювали. Вогонь приборкували протягом майже півтори години. Попередня причина пожежі — загоряння електроковдри.

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