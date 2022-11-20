Іграшкове ведмежа Тедді допомагає маленькому кременчужанину, врятованому рятувальниками

Сьогодні, 14:15 Переглядів: 566

Іграшки ведмежат Тедді прибули на Полтавщину, щоб заспокоїти дітей, які опиняються у небезпеці. Чудові іграшки призначені для того, щоб діти могли краще впоратися зі стресом, пережити травму та подолати тривогу. Взагалі, м’які іграшки можуть допомогти дітям, забезпечуючи вираження емоцій, відчуття безумовної підтримки та заземлення.

У цьому рятувальникам допомагають давні друзі – Ротарі Клуб Полтава. Ротарійці допомагають спеціальним обладнанням, спецтехнікою, засобами захисту.

Небезпечна пожежа, що сталася 16 листопада у Кременчуці призвела до небезпечних наслідків для понад 20 людей, серед яких були діти. Тому ведмедик Тедді відразу відправився до малюків.

М’яка іграшка відразу сподобалася хлопчику, який врятувався після небезпечної пожежі та щойно повернувся з лікарні. Знаходячись у кабіні пожежного автомобіля, обнімаючи нового іграшкового друга, спогади про небезпеку не полишали дитину.

Проте, після знайомства з подарунком, спілкування з пожежними, які його врятували, в очах з’явилися цікавість та захоплення від зустрічі.

Іграшковий Тедді лишається з новим власником, щоб допомогти зняти стрес, даруючи відчуття комфорту від м’якого дотику, а рятувальники бажають дитині відчувати себе здоровим та веселим!