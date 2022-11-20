Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Кременчук, Гроші

Справа на 10 мільярдів: гірничо-збагачувальні комбінати під Кременчуком ухилялися від сплати податків

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 268

 

Співробітники Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях 2 гірничо-збагачувальних комбінатів, які здійснюють первинну переробку корисних копалин

Бюро економічної безпеки України викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків. Про це йдеться на офіційному сайті Бюро економічної безпеки. 

Підприємства підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн. Співробітники Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях 2 гірничо-збагачувальних комбінатів, які здійснюють первинну переробку корисних копалин.

Ці ГЗК та ще десяток товариств належать до групи пов’язаних суб’єктів господарювання. Їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який фактично знаходиться у Князівстві Монако.

Обшуки проводяться з метою збору доказової бази. Крім того, із залученням спеціаліста та експерта-хіміка проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Відібрано зразки «бідної руди» та концентрату для проведення комплексних експертиз.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ з’ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн.

Слідством встановлено, що службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд грн. Такі дії порушників призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 10 млрд грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора за оперативного супроводу співробітників СБУ. Факти ухилення від сплати податків встановлено у співпраці зі співробітниками Державної податкової служби України.

Нагадаємо, співробітники БЕБ аналізують фінансово-господарську діяльність компаній, які належать впливовим українським бізнесменам, народним депутатам та пов’язаним з ними особам. Загалом це понад 100 осіб, які тривалий час ведуть бізнес в Україні і збагачуються за рахунок ухилення від сплати податків та інших економічних злочинів. За крадені кошти вони купують собі елітні об’єкти нерухомості, яхти, під час війни відпочивають у Монако та ведуть розкішне життя в інших країнах Європи. Співробітники БЕБ відпрацьовують ризиковий бізнес в багатьох галузях економіки: гірничо-видобувної, сільського господарства, хімічної промисловості тощо. Наразі детективи БЕБ здійснюють досудові розслідування в декількох кримінальних провадженнях щодо згаданих правопорушень.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: ГЗК Бюро економічної безпеки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 45 від 10 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх