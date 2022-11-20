Депутати Кременчука прийняли рішення про перенесення пам’ятника Пушкіну

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 368

У Кременчуці міськрада, 18 листопада, проголосувала за усунення/переміщення пам’ятника Пушкіну до спеціально визначеного місця. Рішення підтримали усі 28 присутніх депутатів.

Згідно з проєктом рішенням перенести пам’ятник вирішили після враховування зростаючої суспільної напруги у Кременчуці, викликану присутністю у міському просторі символу, пов'язаного з державою-агресором та здійснення спроб пошкодження пам'ятного обєкту — погруддя О.С.Пушкіна, що відображає імперські радянські та російські історичні та пропагандиські наративи.

Перед тим як демонтувати пам’ятник, депутати надали дозвіл Управлінню культури і туризму на усунення/переміщення з публічного простору пам'ятника на тимчасове зберігання до спеціально визначеного місця.

Також пам’ятник російському поету Пушкіну вилучають з Переліку об'єктів культурної спадщини у Полтавській області.

Сам пам’ятник мають прибрати з бульвару Українського Відродження (раніше бульвар Пушкіна) вже найближчим часом.