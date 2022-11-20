Що зірки нам пророкують: гороскоп на 21-27 листопада

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Сьогодні, 15:23 Переглядів: 665

У понеділок - вівторок охопить інформаційно-психологічне протиборство

Наступного тижня об’єм роботи може збільшитися, а кількість вільного часу відповідно зменшитися. Тому варто менше відволікатися, щоб завершити усі справи до вихідних і мати можливість відпочити. Зірки радять Овнам забути про старі образи, Близнюкам – менше говорити і більше слухати, Дівам - проявити ініціативу, а Стрільцям - відкладати гроші.

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Цього тижня саме час розібратися хоча б з частиною проблем, що у вас накопичилися. У понедiлок вам варто подумати про свої перспективи i, визначившись, починати спокiйно дiяти. У вас є реальний шанс стати істинним господарем становища. Творчий настрій у четвер дозволить здивувати свiжими iдеями друзiв i колег. В особистому життi вам доведеться комусь щось доводити.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 - 21.05)

Цього тижня може виникнути сприятлива ситуацiя для реалізації амбiтних планiв. Намагайтеся поводитися спокiйно, навiть якщо здасться, що все пiшло не так - це не бiльше, нiж видимiсть. Можливо, тиждень буде достатньо напруженим через збiльшення об`єму роботи. Добре обдуманi слова справлять сприятливе враження на людей. На важливi питання зможете вiдповiсти тiльки ви, звертатися за порадою зараз безглуздо.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06)

Цього тижня бажано проявляти бiльше фантазiї, почуття гумору i оптимiзму. Прагнiть скрiзь знаходити нестандартнi рiшення, це допоможе досягти успiху. Якщо у вас вийде менше говорити i бiльше слухати, чекайте заслуженої нагороди. Ви зможете контролювати свої емоцiї i досягти чого завгодно. Особисте життя принесе чимало приємних хвилин i пiднiме настрiй. Нове знайомство в недiлю може подарувати вам надiйного друга.

РАК (22.06 - 23.07)

Вас можуть роздирати внутрiшнi суперечностi, що несприятливо вiдобразиться на вашiй працездатностi. Можливе виникнення непередбачуваної ситуацiї, яка зажадає швидких рiшень, але краще продумати декiлька запасних варiантiв. В середу вас може чекати успiх на дiловому теренi, ловiть удачу, будьте на гребені хвилi. Не забувайте про сiм`ю, у жодному випадку не виплескуйте на близьких своє роздратування.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

Настає час плiдної, але монотонної роботи, проте саме зараз ви можете проявити себе як сильна особистість. Чого не варто робити на цьому тижнi, так це мiняти мiсце роботи. У вiвторок терпiння i праця неодмiнно дадуть результат, хоча i вiднiмуть масу сил. На середу не плануйте нарад i зустрiчей. У четвер не влiзайте в чужі справи. В кiнцi тижня з`являться новi можливостi налагодити стосунки вдома і на роботі.

ДIВА (24.08 - 23.09)

Цього тижня може вiдбутися перехiд до нового, сприятливiшого для вас життєвого циклу. Загостриться iнтуїцiя, вам навiть може наснитися віщий сон. Проте ви з бiльшим успiхом вирiшуватимете чужi проблеми, нiж свої власнi. Не варто слiпо довiряти думцi iнших людей, навiть якщо вони є для вас авторитетом. У вихiднi проявiть iнiцiативу, будьте готовi до нових знайомств.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10)

Бажано спокiйно i без суєти займатися службовими i домашнiми справами. Цей тиждень, ймовiрно, стане вдалим часом для вирiшення багатьох проблем, вiдкладених в довгий ящик. Вашi таланти будуть помiченi i гiдно оцiненi. Творчий пiдхiд до роботи принесе вiдчутнi результати. У четвер ви можете дiзнатися важливу iнформацiю, яка вiдкриє перед вами прекраснi перспективи. Намагайтеся у вихiднi придiлити бiльше часу дiтям.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11)

Починається цiкавий, насичений тиждень. Ви зможете укрiпити свiй авторитет на роботi. У вас з`явиться шанс багато чого встигнути, досягти успiху i одержати прибуток. Ви вiдчуєте прилив сил, немов вiдкриється друге дихання. Вихiднi присвятiть вiдпочинку i розвагам.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12)

Цього тижня ви, схоже, будете особливо мрiйливi. Але вам би не зашкодила обережнiсть, адже мрiї можуть реалiзуватися, i що ви тодi робитимете? Зосередьтесь на головному, не витрачайте час на порожнє базiкання. Пам`ятайте, що будь-якi проблеми можна вирiшити, якщо в скрутну хвилину звернутися за допомогою до друзiв. Веселiсть i розваги у вихiднi днi так захоплять вас, що ви забудете, коли востаннє сумували.

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01)

Схоже, ви заплуталися в своїх прагненнях i бажаннях. Вашi сили i можливостi не безмежнi. Вам необхiдно завершити почате i пiдбити певнi пiдсумки. Пам`ятайте, свiй свiт багато в чому ви створюєте самi. Отже, ставте собi досяжнi цiлi. Середа i четвер можуть виявитися найбiльш складними i напруженими днями тижня. У суботу є ризик посваритися з родичами.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02)

Понеділок - вдалий день для поїздок, вiдряджень i початку подорожей. Iдеї, якi вас вiдвiдуватимуть протягом всього тижня, варто зразу ж випробувати на практицi. Деталi зараз отримають першочергове значення - спробуйте надавати їм належну увагу. А ось в авантюри краще не лiзти i в iнтригах на роботi брати участь не варто. Бажано логiчно i стисло висловлювати свої думки, тодi вдало пройдуть зустрiчi i переговори.

РИБИ (20.02 - 20.03)

Не перенавантажуйте себе наднормовою роботою, вона все одно не втече вiд вас. Ви зараз можете опинитися перед вибором, якою дорогою вам пiти. Змiни давно назрiли. В середу на вас обрушиться лавина рiзноманiтних справ i турбот. Якщо ви з ними не справлятиметеся, то попросiть допомоги у друзiв i колег. В кiнцi тижня буде конструктивною розмова з начальством, вас почують i оцiнять. Вихiднi бажано провести на самотi.

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Автор: Альона Душенко
Теги: гороскоп
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