Кременчужанки підкорили турнір «Карпатія» з художньої гімнастики

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З 11 до 13 листопада в Ужгороді відбувся відкритий турнір з художньої гімнастики «Карпатія». У змаганнях взяли участь близько 750 гімнасток із різних куточків України, а саме: Києва, Ужгорода, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Львова, Чернівців, Кам'янського, Харкова, Вінниці, Одеси, Кременчука, Вишгорода та Мукачева. Вихованки КДЮСШ №1 вдало виступили на цих змаганнях і показали наступні результати:

Серед спортсменок 2015 р.н. - Олександра Гошкович посіла 1 місце в загальному заліку, в окремих видах - 1 місце булави, 3 місце м’яч.

Серед спортсменок 2014 р.н. - Інга Світенок посіла 2 місце в загальному заліку, в окремих видах - 2 місце булави, 1 місце м’яч.

Серед спортсменок 2013 р.н. - Віра Шаповал посіла 4 місце в загальному заліку, в окремих видах - 3 місце м’яч. Кароліна Донченко посіла 5 місце в загальному заліку, в окремих видах - 2 місце м’яч. Варвара Філько посіла 5 місце в загальному заліку.

Серед спортсменок 2009 р.н. - Єлизавета Третяк посіла 5 місце в загальному заліку.

Серед спортсменок 2008 р.н. - Карина Почепська посіла 4 місце в загальному заліку.

Серед спортсменок 2007 р.н. - Марія Радюк посіла 2 місце в загальному заліку.

Серед спортсменок 2006 р.н. - Анастасія Білоус посіла 5 місце в загальному заліку.

До змагань дівчата готувались під керівництвом тренера-викладача з гімнастики художньої Лілії Марченко.