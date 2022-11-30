30 листопада тривалість відключень світла на Полтавщині може збільшуватися (додано)

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30 листопада НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області в 334 МВт. За повідомленням «Полтаваобленерго», це не дає можливості повноцінно застосовувати графік погодинного відключення (ГПВ). У випадку недотримання лімітів споживання електроенергії тривалість відключення може збільшуватися.

Енергетики закликають людей економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.

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Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що сьогодні на Полтавщині застосували погодинні відключення. Але, як і вчора, обленерго вимушене вимикати відразу по дві черги. Тож 2 години світло в оселях буде, 4 години – ні. Такі відключення впроваджують, тому що область отримала ліміти, за якими неможливо повноцінно застосовувати ГПВ.

Якщо енергоспоживання не зменшиться, то є ймовірність впровадження навіть аварійних відключень.